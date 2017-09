Skal raskt tilbake på vinnersporet

Sport

Skogns herrelag startet sesongen sist helg borte mot Kristiansund, hvor de måtte reise hjem med et knepent 31-33-tap.

– Nå skal vi reise oss igjen etter det forsmedelige tapet, sier trenerduoen Kjell Idar Tangen og Magne Lyster, som den siste uka har terpet ekstra på forsvarsspillet.

Må spille slik de kan

Hva som venter mot Bækkelaget er de ikke helt sikre på, annet enn at motstanderlaget kommer til å spille med høyt tempo.

– Førstelaget deres har elitekamp samme dag, så vi vet ikke helt hva de kommer hit med av spillere. Uansett må vi være skjerpet og spille på det vi er gode til, fastslår Tangen og Lyster.

Nye spillere bidrar

Skogn har foran denne sesongen fått tak i flere nye, spennende spillere. Blant andre trioen Håvard Sund fra Steinkjer, Philip Bergland Gudbrandsen fra Sandefjord og Fredrik Gaustad Pettersen fra Strindheim. Sistnevnte tegnet seg for fire scoringer i serieåpningen, mens Sund scoret hele åtte mål. Pettersen var ikke med i den kampen, men er nok ivrig på å vise seg frem mot Bækkelaget.

Sandefjords-kriger

Uten at lokalavisa skal si å vite for mye om ham, kan det vel ut fra omtalene i Sandefjords Blad late til at han er en aldri så liten kriger.

– Kveldens store prestasjon var Philip Gudbrandsens innsats ti minutter før full tid, da han kjempet til seg ballen på en imponerende måte til stor jubel fra publikum, stod det å lese om kampen mot Nøtterøy 2 for et par sesonger siden.

– Hvis alle spillerne hadde vist slik innsats, hadde det vært kjempegøy å være trener, sa trener Øystein Havang den gang.