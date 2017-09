Krys(s)ians kanon

Sport

Verdal spiller 3. divisjonskamp mot allerede opprykksklare Stjørdals-Blink lørdag ettermiddag.

Ved pause står det 0-0. Mange sjanser var det ikke, men Stjørdals-Blink hadde en trippelmulighet midt i omgangen uten å få ballen helt over streken bak Verdal-keeper Maciej Raniowski.

Blink fikk et lite trøkk på Verdal utover i omgangen, og hjemmelaget har i liten grad klart å skape noe foran Blink-målet. De få gangene de har spilt seg frem til 16-meteren, har det vært altfor upresist i innleggsfasen.

Den eneste Verdal-spilleren som har vært en trussel offensivt er Sigurd Røstad Olsen.

Kampen er for øvrig valgt som Blått hjerte-kamp, med gratis inngang og penger i klubbkassa for hver som har møtt frem fra gavmilde givere. Alt i alt skal 548 personer vært innom stadion denne dagen, noe som gjør at klubben får full uttelling fra giverne - som hadde garantert for et kronebeløp opp til 500 tilskuere.

Riktignok er nok det reelle tilskuertallet på tribunen under kampen et sted mellom 250 og 300.

Helt i starten av andre omgang skapte Verdal sin første store sjanse.

Kampen endret karakter i begynnelsen av andre omgang, med Verdal som det førende laget. Den første scoringen ble da også blå og hvit. Adrian Krysian dro seg inn fra venstresiden og banket ballen i krysset fra utenfor 16-meteren, da ti minutter var spilt etter pause.