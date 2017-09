Misset seniorgullet, men vant U23

Sport

Paul Sirum fra Frol IL har virkelig slått til i årets orienteringssesong, og før helgen sto han i posisjon til å vinne norgescupen sammenlagt for både senior og U23 i finalehelgen i Orkanger. Seieren i U23 sammenlagt var allerede klar, og han måtte bli minst nummer 16 for å vinne seniorklassen sammenlagt. Men formen sviktet, og han endte som nummer 18.

- Kroppen var helt forferdelig i dag, sier Paul selv til Frol ILs hjemmesider.

Sliten etter NM

Årsaken er en tung NM-uke, som stadig sitter i kroppen.

- Jeg har hvilt mye, og håpet på et lite under i dag. Men kroppen vil fortsatt ikke lystre. Nå må jeg løpe mellomdistansen i morgen for å vinne seniorcupen. Og verdenscupfinalen i Sveits neste helg går dessverre uten meg.

Samtidig ble Ulf Forseth Indgaard nummer fire fredag, og Carl Petter Lyngen ble nummer sju. I dameklassen ble Mathilde Rundhaug nummer 11 og Eirin Svanøe-Hafstad nummer 13.

Kan fortsatt vinne

Sirum hadde håpet på å sikre sammenlagtseieren fredag, for å slippe å løpe mellomdistansen lørdag. Men nå må han i dyst også lørdag. Da må han bli bedre enn nummer 16, og er avhengig av at motstander Jon Aukrust Osmoen ikke vinner. Han ble seierherre fredag, og har derfor heng på sammenlagtseieren. Lørdagens øvelse blir dermed avgjørende for hvem som blir sammenlagtvinner.