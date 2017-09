Trippel Frol-jubel i finalen

Sport

Det ble en spennende avslutning på norgescupen i Orkanger lørdag. Da ble det en avgjørende sluttspurt med mellomdistanse, hvor Paul Sirum (Frol IL) måtte kjempe for å sikre seg sammenlagtseieren. Dersom Jon Aukrust Osmoen vant lørdagens løp, måtte en sliten Sirum med NM merkbart i beina bli minst nummer 16 for å sikre seg sammenlagtseieren. Selv håpet Sirum å sikre sammenlagttittelen fredag, men havnet på 18.-plass, to plasser for langt bak.

Misset seniorgullet, men vant U23 Paul Sirum kunne ha vunnet både senior- og U23-norgescupen sammenlagt fredag.

Dermed måtte han ut i løypa også lørdag. Da tok Ulf og Jo Forseth Indgaard fra Frol ansvar, og sørget for dobbeltseier. Samtidig sørget de dermed for å jekke ned Jon Aukrust Osmoen til en tredjeplass, noe som betød at han ikke kunne vinne sammenlagt uansett. Sirum leverte også et godt løp, og endte på åttendeplass med sammenlagtseieren i lomma. Carl Petter Lyngen løp også distansen, og ble nummer 11.

Sirum har også vunnet U23-klassen i norgescupen sammenlagt, og er dermed noe så spesielt som dobbelt mester i norgescupen i 2017.

PS: Forseth Indgaard-brødrenes bestefar, Brynjulf Forseth, vant for øvrig Midt-Norsk Mesterskap i år i herrer 90-år.