Avgjørende serierunde for Verdal

Sport

Det er tre serierunder igjen av 3. divisjon for kvinner. Verdals kvinnelag ligger ett poeng bak serieleder Nardo. I kveld har verdalingene tatt turen til Dalgård for å måle krefter mot Byåsen. Nardo tar imot Sokna til toppkamp på Nissekollen.

Verdal er avhengig av at Nardo avgir poeng i kveld om de skal ta over tabelltoppen nå i innspurten av sesongen. I tillegg må verdalingene vinne mot Byåsen. Her kan alt skje.

I de to siste seriekampene har verdalingene nokså overkommelig motstand i Tangmoen (hjemmekamp, journ.anm.) og tabelljumbo Tolga-Vingelen/Os/Nansen (bortekamp, journ.anm.). Nardo møter på sin side Gimse borte, og Orkla hjemme i de to siste kampene. Som tabellen viser kan også Sokna melde seg på opprykkskampen med en seier i kveld. De er imidlertid avhengig av at Verdal avgir poeng ettersom de har svakere målforskjell.

Innherred følger kveldens runde direkte!