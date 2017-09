Verdal vant avgjørende seriekamp

Sport

(Byåsen 1-2 Verdal): Mandag kveld spilte verdalskvinnene sin tredje siste seriekamp for sesongen. De hadde tatt turen til Byåsen for å måle krefter mot dem i en uhyre viktig seriekamp. Det står nemlig et opprykk på spill nå på tampen av sesongen.

Ineffektive

Verdal slet lenge med å få hull på byllen. Byåsen var imidlertid effektive da de tok ledelsen mot spillets gang i førsteomgangen. Et fantastisk frispark ble slått i lengste hjørne.

På overtid fikk verdalingene endelig scoringen sin. Aurora Auran kom alene gjennom og rundet keeper, før hun satte ballen enkelt i mål. Dermed stod et 1-1 til pause.

Vakkert angrepsspill

Verdalingene var best innledningsvis på andreomgangen, men Byåsen hadde sine muligheter de også.

Halvveis i den siste halvdelen av kampen vartet gjestene fra Innherred opp med flott angrepsspill. Aurora Auran satte fart og spilte ballen 45 grader ut til kaptein Hanna Sørensen. Sistnevnte gjorde ingen feil, og satte ballen iskaldt i mål. Snuoperasjonen var med det et faktum, og til tross for at det bølget frem og tilbake, så klarte Verdal å holde unna helt til dommeren blåste av kampen.

Opprykksdrømmen lever

Verdal er avhengig av at Nardo avgir poeng i kveld om de skal ta over tabelltoppen nå i innspurten av sesongen, og med det snyte dem for opprykket til 2. divisjon. I tillegg må verdalingene vinne sine kamper. Nardo vant nemlig sin kamp mot Sokna 3-0 mandag kveld. Dermed leder de fortsatt 3. divisjon med ett poeng foran Verdal.

I de to siste seriekampene har verdalingene nokså overkommelig motstand i Tangmoen (hjemmekamp, journ.anm.) og tabelljumbo Tolga-Vingelen/Os/Nansen (bortekamp, journ.anm.). Nardo møter på sin side Gimse borte, og Orkla hjemme i de to siste kampene.

Må jobbe sammen

Trenerne Ole Einar Marken og Kim Tore Løding var meget fornøyde med kveldens trepoenger da avisa tok en prat med dem. De påpeker til Innherred at de spesielt er fornøyd med prestasjonene til spillerne ettersom Byåsen stilte med kvinner som har spilt i 1. divisjon.

- Våre spillere viste at de var helt på høyde med Byåsens beste spillere i dag. Det begynner virkelig å ligne på noe. Flere av våre spillere holder nok nivået i 1. divisjon nå. Vi bestemmer oss på forhånd at vi skal gi alt for tre poeng i dag. Det klarer vi til slutt også, poengterer trenerduoen.

Selv om Tangmoen og Tolga-Vingelen/Os/Nansen skal være overkommelig motstand for Verdal, så tar ikke trenerne seieren på forskudd. Og nå er det viktig ifølge trenerduoen at hver og en spiller jobber tøft slik at de oppnår to seire i innspurten.

- Tangmoen har forsterket laget sitt, så det blir en tøffere kamp enn hva mange tror. Blant annet har de fått tilbake storscoreren sin. Vi skal gå ut å angripe dem fra start av, forteller Marken før han fortsetter:

- Vi skal gjøre alt vi kan for å vinne de to siste kampene. Det er viktig for oss at alle sammen jobber sammen nå slik at vi får en fin avslutning på sesongen. Alle spillerne er like viktige for oss. Per dags dato har vi 30 spillere i stallen, og hver og en må bidra nå i innspurten. Alle må komme seg på trening og kamp. Plutselig blir det deres tur til å spille. Alle er ansvarlige for det som skjer nå i innspurten.

Innherred fulgte kveldens runde direkte!