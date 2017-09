De bidro alle til over 160.000 kroner i verdalskassa

Sport

Aller siste opptelling fra Verdal IL A-lags side viser at det til sammen ble gitt 321 kroner for hver tilskuer i Blått hjerte-kampen mot Stjørdals-Blink.

Krys(s)ians kanon sikret livsviktige poeng Et praktskudd ble kampens eneste scoring på Verdal stadion.

Hvis 500 personer kom innenfor portene mellom arrangementsstart klokken 15.00 og pausen i fotballkampen klokken 16.45 ville giverne forplikte seg til å støtte A-laget med maksimalbeløpet på 500 ganger kronebeløpet de ville gi.

Passerte 160.000 kroner

Det gjorde det, hele 548 forskjellige klarte vaktene å registrere inne på Coop Arena. Dermed vanker det 160.500 kroner i støtte når alle kroner er telt opp. Innherred har tidligere skrevet om Jonas Svenssons bidrag, den største private giveren. Ellers kan man merke seg fjorårets trener Jann Rindsem på lista, både tidligere og nåværende spillere og ikke bare personer fra Verdal heller.

Jonas Svensson gir til Verdals fotballherrer – Lokalfotballen er noe jeg setter veldig høyt, understreker AZ Alkmaar-spilleren.

– Vi er dypt rørt og svært takknemlig over støtten, det viser at mange har et stort hjerte for klubben - noe vi setter umåtelig stor pris på, uttrykker sportslig leder Ole Lasse Holmlimo.

Faktura er underveis til hver enkelt bidragsyter.

Hele lista over givere med kronebeløp ser slik ut:

Kr 20

Kosli Holding AS

Kr 10

Aasen Sparebank

Rostu

Verdal kommune

NTE

SpareBank1 SMN

Jonas Svensson

Veksttorget AS

Kr 5

Vasas

Mediehuset Innherred AS

JKE Design

Kvik

Sveberg Rør AS

Vianor

Elas AS

Midt-Norsk Stillas AS

Amfi Verdal

Inn-Tre AS

Lerfald og Riksvold AS

Tore Guddingsmo Grus AS

Grande Entreprenør AS

Sangnes Trevare AS

Norfrakalk AS

Care Treningssenter Verdal AS

Mester-Tak AS

Trønder-Avisa

Midt-Norsk Betong AS

Kr 4

Knut Arne Jørstad AS

Kr 3

Kjell Norum

Geir Kolstad

Steinar Myhre Grunn og Betongarbeid AS

Kr 2

Håkon Lyngsmo

Rune Myhre

Nils Petter Austad

Ole Kristian Austad

Christer Langland

Geir Ove Sagvold

Svein Edvard Selnes

Odd Jostein Tuset

Bilhuset Visborg AS

Bente Holthe

Hege Anita Austad

Bohus

Jan Gunnar Olsen

Enes & Olsen AS

Siciliana

Hans Christian Olsen

Morten Valbekmo

Trio-Bygg AS

Motor-Trade Verdal AS

Aslak Tiller

Fredrik Green

Bjørn Åge Henriksen

Mur og Puss AS

Tom Are Hoseth

Øystein Green Transport AS

Ørens Meieri

GV Reklame AS

Elman AS

RINGO/Tøff og Liten

Sprek Treningssenter AS

Anonym

Finn Christiansen

Hans Arild Wass

John Kluken

Ingunn Kjeldstad

Kr 1

Svein Arne Flyum

Premieskapet AS

Blikk og Ventilasjon AS

Hanssen Mekaniske Verksted AS

Erik Olsen

Jann Rindsem

Ole Lasse Holmlimo

Asle Austad

T.W.Renhold

Pål Wæren

Jan Erik Sakshaug

Randi Martinsen

Jan Erik Løseth

Robert Keim-Varslot

Frode Røe

Joar Selnes

Geir Holmen

Anita Selnes Kvello

Per Sverre Haug

Roar Haugmark

Alu Rehab Trøndelag AS

Grøtan Glass og Aluminium AS

Byggmakker

Madsen Bil AS

Ragnar Leithe

Bjørn Åge Almli

Sissel Almli

Thomas Almli

Kjetil Selnes

Øra Trafikkskole AS

Trond Viggo Toresen

Trond Sørhuus

Johnny Stendal

Nord-Suvenir

Birger Andre Sandvik

Paul Solvold

Nava Sport AS

G-Travel Verdal

Cafe Mei & Dei

Per Håvard Myran

Lars Tuset

Andreas Holmberg

Ole Einar Winnberg

Verdal Trafikkskole AS

Jan Arne Bjørgvik

Sverre Tiller

Byggmester Kolstad AS

Thingstad Bygg AS

Steinar Storhaug

Gunvor Valstad

Sverre Valstad

Kjell Jacobsen

Liv Marie Overmo