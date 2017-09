Sikrer håndballframtiden med ny suksess

Sport

Det er ingen tvil om at håndballmiljøet i Verdal endelig er på tur opp igjen. Søndag møtte nærmere 150 deltakere opp i Verdalshallen for å delta på høstens håndballkickoff.

Treningssamlingen er ment å gi unge håndballspillere økt interesse for idretten, og å rekruttere flere nye spillere til aldersbestemte lag under Verdal IL-fanen.

–Vi fikk rundt 70 deltakere i bolken for de yngste, fra 6–9 år. De eldste er fra 10–13 år. Vi ser at det kommer tilbake mange av fjorårssesongens spillere, men vi får også flere nye spillere som ønsker å bli med. Det er vi veldig glade for, sier trener Pål Robert Grønbech.

Også leder Svenn Erik Sagvold er fornøyd med helgens kickoff. Han øyner nå en god mulighet for å bygge videre på flere aldersbestemte lag over tid.

–Målet vårt er å etablere både J16- og G16-lag i Verdal. Nå ser det ut til at vi kan få slike lag over tid, sier Sagvold. Om alt går som det skal, vil Verdal Il ha etablert G16-lag for både jenter og gutter innen 2020.

Lå brakk

Flere av dagens trenere har selv tidligere vært aktive håndballspillere fra den gang Verdal hadde et stort håndballmiljø.

Mange av lagene har imidlertid ligget brakk over flere år, før Verdal IL startet opp kickofftreninger igjen for å øke interessen. Drømmen er å igjen kunne stille seniorlag i seriespill, noe som krever år med trening og organisering av unge, lokale spillere.

–Visjonen vår er å samle flest mulig, lengst mulig og best mulig. Da er det viktig for oss at det kommer både nye og gamle spillere, slik at vi kan etablere flere lag. Det er det på tide at vi får tilbake i Verdal. Samtidig er vi veldig glade for å se at flere spillere returnerer til laget for å spille videre etter fjorårssesongen, sier Sagvold.

Varierte treninger

I fjor kom det rundt 200 deltakere på kickoff, noe som arrangørene overhodet ikke hadde forventet.

I år var de forberedt på pågang, og stilte med tilsvarende mye utstyr.

–Vi har investert i mye nytt utstyr til denne høsten, og det vil vi få god bruk for, sier Sagvold fornøyd og ser fram til en spennende håndballhøst. Per i dag er 13-årslagene Verdals eldste aldersbestemte håndballag.

I løpet av treningen søndag fikk de yngste prøve seg på en rekke ulike øvelser, samt skyte på mål. De eldre håndballspillerne trente mer organisert med ballteknikk og spill, mens de yngste fikk se på.

Det er viktig å også inspirere de yngste til å se på håndballspilling blant de eldre. Det øker motivasjonen til å trene selv også, mener arrangørene.