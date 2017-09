Må se opp for alligatorer og slanger

Sport

Birgit Skarstein var ustoppelig og vant sitt innledningsheat i ro-VM i klassingsstil.

Den norske pararoeren noterte seg for tiden 11.12. Det var over halvminuttet foran nærmeste konkurrent Moran Samuel fra Israel, som hadde 11.45. Også vinneren av de andre heatet, tyske Sylvia Pille-Steppart var oppe på 11.45.

Før det var rodd 100 meter hadde Levanger-jenta fått en hel båtlengde til sine konkurrenter. Hun økte sakte, men sikkert og det skilte rundt 70 meter mellom de to første båtene.

Hun er dermed klar for finalen som går på mesterskapet siste dag søndag.

– Jeg har tenkt på dette løpet helt siden Rio. Dette har vi jobbet hardt for! Taktikken i dag var å gå hardt ut, og markere med ekstra kraft hver 250 meter fra halvveis, sa Skarstein.

Het

– Varmen er nesten uutholdelig der ute, og vi ror løp gjennomvåte av vann og med våt caps for å unngå overoppheting. Luften er tykk, og det gjelder å puste med magen hele veien, sa hun.

– Forsøket viser at vi er der vi vil være. Jeg er godt trent, har gjort tekniske framskritt og vi har gjort en kjempejobb for å snu kroppen fra å være eksplosiv til å bli mer utholdende etter at konkurransedistansen i vinter ble doblet.

Alligatorer

Det er også andre farer for roerne enn melkesyre som lurer. Både alligatorer og slanger må man se opp for.

– I går ble det oppdaget alligatorer i banen under damenes singlesculler-løp, og vi har en flokk på 100 stykker som bor noen meter fra hotellet vårt. Jeg sneiet også akkurat en slange som kveilet seg i solen på fortauet da jeg var på vei hjem fra banen etter trening i går morges. Dette er definitivt det mest eksotiske mesterskapet jeg har vært med på i roing, sa Levanger-jenta.

Også den norske dobbeltfireren med Martin Helseth, Erik Solbakken, Jan Helvig og Nils Jakob Hoff fikk en grei tur til semifinale. De vant sitt oppsamlingsheat relativt grei. De var nesten tre sekunder foran den ukrainske båten på annenplass.

Semifinalen går av stabelen torsdag.(©NTB)