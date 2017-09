Klar for tre nye år

Sport

Det forteller styreleder Robert Eriksson i en pressemelding torsdag morgen.

– I en tid hvor vi skal legge et grunnlag for de neste fem årene, er det viktig å sikre kontinuitet. Det å ha med nøkkelpersoner som Andreas Holmberg og Hroar Stjernen er viktig for å ta de neste stegene, sier Eriksson.

Stjernen fortsetter i LFK Får også en ny rolle i klubben.

Arbeidsområder

Tidligere denne uken ble det klart at klubben må ut på trenerjakt, men de øvrige to personene i toppledelsen blir altså med videre.

Powell ville ha større sportslig satsing - forlenger ikke kontrakten LFK er storfornøyd med hvordan svensken har løftet klubben, men må nå se seg om etter en etterfølger.

– Holmbergs jobb blir foruten å finne en ny hovedtrener, å ha ansvar i samråd med hovedtrener for spillerlogistikken. Sports- og utviklingssjefen skal også jobbe etter en klubbstyrt modell, forankret i klubben identitet, mål og forretningsmodell, som styrer frem strategier knyttet til å håndtere strømmen av spillere gjennom klubbens A-lag, forklarer Eriksson.

Således er stillingens tittel sports- og utviklingssjef.

De yngre

Holmberg skal også ha ansvar for at det utvikles en rød tråd i arbeidet med de yngre årskullene, og forankre denne i klubbens utviklingsstrategi.

– Jeg har hatt fem fremgangs- og lærerike år i LFK, og det var relativt enkelt å takke ja til å fortsette som sportssjef i Levanger FK. Målene og strategiene vi satte oss for 2014-2017 har vi innfridd. Nå har klubben satt seg nye og spennende mål, og det er et arbeid jeg vil være med på, sier Holmberg.

Videreutvikling

Han har stor tro på klubbens potensial, og ivrer etter å fortsette jobben med å gjøre LFK til en toppklubb.

– Vi skal videreutvikle og stabilisere LFK i toppen av norsk fotball, fastslår sportssjef Andreas Holmberg.

Svensken kom til LFK før 2013-sesongen, og var hovedtrener til og med 2015. Det første året ble LFK nummer tre i andredivisjon, og rykket opp til OBOS-ligaen året etter. Den første sesongen på nest høyeste nivå endte med 9. plass etter en sterk sluttspurt.

Trenerjakt

I jakten på ny trener skal Holmberg være en del av ei arbeidsgruppe bestående av daglig leder Hroar Stjernen, styremedlem Otto Ulseth og styrelder Robert Eriksson.