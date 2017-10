Sport

Verdalingene tok et sterkt bortepoeng mot Mo lørdag ettermiddag. Det endte målløst, og det var verdalsleiren fornøyd med. Mo var alt i alt et lite hakk hvassere, men begge lag var ineffektive. Dermed ble det 0-0, og verdalingene tok med det et stort steg mot fornyet tillit i 3. divisjon.

Vi fulgte kampen direkte!