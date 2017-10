Levanger møtte sine overmenn

Sport

Det var duket for en viktig kamp på Levanger Stadion søndag kveld. Levanger trengte sårt tre poeng for å henge med i kampen om den viktige sjetteplassen, mens Tromsdalen ikke hadde vunnet en kamp siden sist de møtte Levanger.

Kampens første mulighet gikk til Levanger og Robert Stene. Toppscoreren fyrte av et skudd fra 16 meter, men Adrian Mikkelsen fikk slått ballen ut til hjørnespark. Et kvarter senere kom kampens første nettkjenning. Steffen Pedersen slo et glimrende innlegg til Vegard Lysvoll, som på mesterlig vis headet ballen forbi Julian Faye Lund. Etter scoringen fortsatte Levanger å presse mot målet til Mikkelsen, men uten å skape de helt store sjansene.

Vanvittig keepertabbe

Etter hvilen skapte hjemmelaget flere sjanser. Før kvarteret var spilt hadde både Mateo Lopez og Kim Nyborg hatt gode muligheter til å utligne for Magnus Powells menn. 20 minutter før slutt sang det i metallet bak Mikkelsen. Tom Erik Nordberg raget høyest i feltet, men stanget ballen i tverrligger fra kort hold.

På kontringen skulle kampen punkteres. Mateo Lopez spilte ballen tilbake til Faye Lund som rett og slett bommet på ballen. Dermed kunne Vegard Lysvoll enkelt sette inn sitt andre for dagen i det tomme LFK-buret. Marerittkvelden skulle ikke ende der for Faye Lund. På overtid sto den unge sisteskansen feilplassert, og innbytter Abelsen utnyttet det ved å skyte i mål fra nærmere 50 meter. Et verdig punktum på en flott kveld for Tromsdalen, og et mørkt punktum på en mørk kveld for Levanger.Kampen endte 0-3, og Tromsdalen ble dermed det eneste laget som klarte å slå Levanger i begge oppgjørene i OBOS-ligaen denne sesongen. Med det stoppet de også sin lengste seierstørke noensinne, og tok et steg bort fra nedrykksstriden. Levanger på sin side er avhengig av en stor sluttspurt for å ha et realistisk håp om å kapre den viktige sjetteplassen på tabellen.

Neste kamp for Levanger er 15.oktober borte mot opprykks klare Bodø/Glimt. Kampen følger du live på våre nettsider.

Disse var på banen:

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald (Voll fra 67’), Adria Mateo Lopez (Rønning fra 76’), Horenus Tadesse, Kim Robert Nyborg (Osvold fra 67’) - Jo Sondre Aas, Robert Stene.

Tromsdalen (4-4-2): Adrian Mikkelsen - Steffen Pedersen, Andreas Jenssen, Tobias Vibe, Jo Nymo Matland - Håkon Kjæve, Lars Henrik Andreassen, Anders Karlsen, Håvard Lysvoll (Abelsen fra 29’) - Mohammed Ahamed, Vegard Lysvoll.