Møter sine overmenn

Sport

Heter det samme som seriens storscorer Ordfører Robert Svarva og rådmann Ola Stene vise stolt fram Levangers største fotballhelt – navnebroren som er tidenes toppscorer i 1. divisjon.

Ett poeng i Steinkjer

Tromsø-laget har dermed havnet midt i nedrykksstriden, og må helst ha poeng på Levanger stadion i kveld. Et artig poeng rundt denne kampen er det også at Tromsdalen er det eneste laget som LFK ikke har tatt poeng mot etter 25 serierunder i 1. divisjon. TUIL vant 2-1 i vårmøtet i nord 25. juni.

Levanger har bare tapt seks kamper så langt, kun topplagene Bodø/Glimt, Start og Sandnes Ulf har færre nederlag. Og bare Bodø/ Glimt har så langt sluppet inn færre mål i årets Obos-liga, men bare seks lag har scoret færre enn LFK har gjort i 2018-sesongen.

Statistikken forteller også at Levanger helt siden serien startet har tatt flere poeng borte enn hjemme. At den nye stadion ikke var ferdig før 7. mai, og LFK måtte spille de to første kampene i Steinkjer - har åpenbart medvirket til en hjemmestatistikk under pari.

Sørmo tilbake

Levanger står nå med 35 poeng, og er ett poeng bak Ullensaker/Kisa som har den magiske sjetteplassen på tabellen. Levanger gjør trolig en forandring fra laget som tok ett poeng mot Start i Kristiansand forrige helg. Bent Sørmo har sonet ferdig karantene for denne gang, og erstatter sannsynligvis Andreas Wrele på høyrebacken.

Levangers sannsynlige startellever: Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen H. Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Markus Astvald, Horenus Taddese, Adria Mateo Lopez, Kim Robert Nyborg - Jo Sondre Aas, Robert Stene.

