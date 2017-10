Spiller på lag med de yngste

Sport

Levanger Fotballklubb inviterte nærmere 250 skoleelever fra Frol Oppvekstsenter til stadion torsdag – og er en av 14 1. divisjonsklubber som har arrangert en innholdsrik aktivitetsdag for barn og unge i nærmiljøet. Obosdagen har til hensikt å forsterke klubbenes posisjon i nærmiljøet.

Gavedryss

– Åpen dag-tiltaket er populært, og noe vi vil jobbe videre med. Det bidrar til at barn og ungdommer får et nærmere forhold til den lokale klubben, og forhåpentligvis frister dem til å ta med foreldrene og komme på kamp. Her fungerer det utmerket, og jeg tror Levanger-spillerne gjennom denne dagen kan bli motivatorer og forbilder for unge, sier markedssjef Iren Brynhildsen i Norsk Toppfotball.

Mange aktiviteter

Denne gangen var de heldige elevene 5., 6. og 7.-klassinger fra Frol, og de fikk litt av hvert å bryne seg på. På Moan var det potetsekk-løp, skuddkonkurranse mot radar, besøk i intervjusonen, garderobene, five-a-side, tautrekking, treff med spillerne og trenerne – for å nevne noe. Alle besøkende fikk lagbilde, T-skjorte, sekk og fri entre til søndagens 1. divisjonskamp mellom Levanger og Tromsdalen.

–Vår herre var for en gangs skyld på vår side, og det ble en skikkelig vellykket dag. Dette er et landsomfattende OBOS-initiativ, men vi gjør det på vår egen måte. Vi ønsker å framstå som en åpen klubb, og syns det er viktig å bygge relasjoner – ikke minst lokalt, sier daglig leder Hroar Stjernen i Levanger Fotballklubb.

Skape identitet

– Målet er å få flere besøkende til stadion?

–Vi håper jo at en slik dag kan bidra til at elevene får lyst til å komme hit regelmessig, ja. Og ingenting vil være bedre enn at de kommer hit på hjemmekampene, og gjerne tar med seg både foreldre og besteforeldre, sier markedssjef og daglig leder Hroar Stjernen.

Drillet på intervjuing

Alle tilgjengelige spillere var med som medhjelpere, tautrekkingen ble for eksempel ledet av Per Verner Rønning, Pål Aamot og Andreas Lykke Strand ledet sekkeløpet mens Tom Erik Nordberg og Horenus Taddese forklarte ungene hvordan det er å stå og bli intervjuet etter kamp i intervjusonen.