LFK kaprer kvalplassen - Verdal tar Steinkjer på målforskjell?

Med Ull/Kisas seier borte mot Fredrikstad i går kveld ble det et glippe på fire poeng fra Levanger på sjuendeplass til Ull/Kisa på sjetteplass - som gir kvalifisering til Eliteserien.

Kan kanskje avgjøre selv

Men et blikk på de gjenstående kampene gjør at LFK har gode muligheter til å passere romerikingene. Ikke minst fordi LFK i siste serierunde - på hjemmebane - møter nettopp Ull/Kisa, i en kamp som fort blir helt avgjørende for hvilket lag som tar den attraktive sjetteplassen.

Attraktivt i hvert fall sportslig, ved å ha en mulighet til opprykk, men økonomisk er det kanskje ikke like interessant idet LFK i så fall ikke får noen hjemmekamp verken i «kvartfinalen» eller «semifinalen» i opprykkssluttspillet. Først i i opprykksfinalen mot laget som ender tredje sist i eliteserien blir det både hjemme- og borteoppgjør, og da er vi i desember...

Tre finfine muligheter

Men til det sportslige: Levangers siste fire kamper går mot Bodø/Glimt (B), Florø (H), Mjøndalen (B) og Ull/Kisa (H).

– Bodø/Glimt kunne feire opprykk sist helg, og LFK har en alle tiders mulighet til å sikre seg tre poeng på Aspmyra mot et Glimt-lag som senker seg noen få prosent. Slik som mange lag i samme situasjon har gjort før dem, senest Verdal som slo suverene Stjørdals-Blink i 3. divisjon.

– Florø var våren og sommerens store hit, med storscorer Endre Kupen i spissen. Nå har laget gått seks kamper uten seier, og tatt bare to poeng siden midten av august.

– Mjøndalen blir knalltøft. Etter 0-5 mot nettopp Florø har de gått helt motsatt veg, med seks strake seire uten baklengs. Selv om OBOS-ligaens overraskelser kommer når man minst venter det, er det mer sannsynlig at LFK taper enn vinner i Buskerud.

– Dermed ligger alt an til en direkte avgjørende kamp mot Ull/Kisa i siste serierunde, der LFK har fordel av hjemmebane og seier i begge de to siste innbyrdes møtene i Levanger, i 1. divisjon i fjor og 2. divisjon for seks år siden.

Kisa-avslutning

Ull/Kisas fire siste kamper er Jerv (H), Strømmen (B), Arendal (H) og Levanger (B).

– Jerv blir tøft nok, et lag som underpresterte voldsomt i første del av sesongen, men som i høst har vært mer der de var forventet å være.

– Strømmen har ikke vært all verden i det siste, så poeng blir det fort for de gulgrønne her selv på bortebane.

– Arendal vil sannsynligvis fortsatt ha en mulighet til å overleve når de møter Ull/Kisa. Sørlendingene var så bra før sesongen, men har på ingen måte fulgt opp etter at alvoret tok til. Dog tegn til bedring den siste tiden.

– Dermed skal veldig mye til om ikke den siste kampen i sesongen, LFK mot Ull/Kisa 5. november, avgjør hvilket av lagene som blir nummer seks.

Sluttabelltips

1. Glimt

2. Start

3. Mjøndalen

4. Sandnes Ulf

5. Ranheim

6. Levanger

7. Ull/Kisa

8. Jerv

9. Florø

10. Strømmen

11. TUIL

12. Åsane

13. KIL

14. Elverum

15. Fredrikstad

16. Arendal

Mest ære i 3. divisjon

I 3. divisjon kan vel Verdal ikke rykke ned. Det er seks poengs avstand til Mo under streken med tre kamper igjen. Kanskje finnes det teori som gjør det mulig, men i praksis er det totalt usannsynlig at laget havner helt nede på 11. plass. Spørsmålet er mest om de klarer å havne over Steinkjer på tabellen. Lagene ligger likt, med 34 poeng hver. Steinkjer har ett mål bedre målforskjell. Poengfangsten blir gjerne helt lik i de siste tre kampene også.

Tøff innspurt

Verdal har igjen Træff (H), RBK2 (B) og Strindheim (H). Førstnevnte blir en småvanskelig kamp mot et lag som trenger i hvert fall ett poeng for å holde seg unna nedrykksstriden. RBK2 er nå ganske trygge, og selv om de kan stille ganske sterkt neste helg stiller de vel fort med et ganske rent juniorlag. Ergo gode muligheter til tre poeng. I siste kamp venter et kanskje desperat Strindheim, og det blir i så fall vanskelig.

Steinkjers kamper mot Mosjøen borte (der de nok vinner), Kolstad (B) og Blink (H) gir vel ikke all verdens poengfangst det heller, og det vil ikke overraske om Verdal til tross for få poeng i innspurten havner over de gulsvarte på målforskjell.

Vårt forsøk på utregning gir følgende slutt-tabell:

1. Blink

2. Kolstad

3. Molde 2

4. Orkla

5. Verdal

6. Steinkjer

7. Strindheim

8. Junkeren

9. RBK 2

10. Mo

11. Træff

12. Tillerbyen

13. Sverresborg

14. Mosjøen