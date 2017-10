Gode resultater fra første stund

Sport

Da er badmintonsesongen i full gang igjen på Innherred. Verdal badmintonklubb med spillere fra Verdal, Steinkjer og Levanger har allerede arrangert Øradobbelen i Ørahallen nå i september. Ei lita, men fin turnering med 70 spillere fra Kolvereid i nord til Orkanger i sør.

Nå i helga var endel av oss i Rissa på turnering, der vi slo godt ifra oss.

Der tre av våre gutter klatret rett til topps etter veldig mye bra spill.

Verdal Badmintonklubb holder ett bra nivå og turneringene blir mange, men dette er en individuell sport der medlemmene spiller ut fra ulike nivå og bestemmer selv aktiviteten.

Lagspillet for klubben starter og nå, så i slutten av oktober arrangerer Verdal første del av lagserien for sesongen, i Ørahallen. Den er åpen så de som er nysgjerrige på sporten må bare ta turen innom for å se, der er nivået høyere enn de lokale turneringene så der er det noen gode kamper å se.

Og har noen lyst til å prøve sporten , så bare kom innom på treningene våre. Vi har spillere fra 9 år til 70 år aktive og mosjonister.

Resultater fra Rissa

HDC 1 pl Jørgen Olsen og Andreas Futaker Verdal

2 pl Adrian Loe-Olsen og Steinar Fornes Verdal

7 pl Marius Olsen Verdal og M. Benny (Rissa)

HSC 1 pl Adrian Loe-Olsen Verdal

4 pl Steinar Fornes Verdal

5 pl Marius Olsen Verdal

5 pl Andreas Futaker Verdal

7 pl Jørgen Olsen Verdal

DDC. 2pl Hilde Kristine Aurstad Rennan og Anita Olsen Verdal

MDC. 1 pl Adrian Loe-Olsen Verdal og Helene Winger (Orkanger)

3 pl Jørgen Olsen og Julie Kristin Vatterholm Verdal

3 pl Andreas Futaker Verdal og Sigrid Våbenø Berg (Klæbu)

7 pl Marius Olsen og Hilde Kristine Aurstad Rennan Verdal

HDA. 2 pl Trond Mære Verdal og Danila Gataullin (Leksvik)

MDA. 4 pl Anita Olsen og Trond Mære Verdal

Anita Olsen

Verdal Badmintonklubb