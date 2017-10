Simen vant og er i rute

Sport

Rulleskirennet Hommelvik Grand Prix gikk av stabelen lørdag. Før juniorer og seniorer la ut på veg til Mostadmark, gjorde 14-16-åringene unna sin firekilometer i en forholdsvis flat løype rundt leilighetene på Sjøsiden i Hommelvik.

Der han skal være

Først i mål var Simen Hegstad fra IL Aasguten. Han gikk tidlig i tet og økte avstanden litt og litt hele vegen. Dermed vant han løpet i 16-årsklassen, slik han gjorde i 15-årsklassen i fjor.

- Tidlig i form?

- Ja, det kjennes bra ut til å være på denne tiden av året. Men jeg har forhåpentligvis en del å gå på til det virkelige alvoret starter, sier han til Innherred.no etter løpet.

Årets store mål er Hovedlandsrennet på Lygna sent i vinter.

- Der er ambisjonen en plass blant de ti beste. Jeg klarte det i årsklassen under i fjor, så det er et naturlig mål.

Hardere konkurranse

Likefullt vet han at fjorårets resultater betyr lite når han går løs på en ny sesong. I denne alderen kan variasjonene være store fra år til år på grunn av den fysiske utviklingen hos utøverne.

- Det blir mye tettere og jevnere når man blir eldre. Da jeg var 13-14 år gammel var det slik at de som var best i det første løpet i sesongen også var best i det siste. Nå handler det også om å toppe formen til de viktige løpene, og det må jeg tenke på utover sesongen.

Trening på snø

Frem til sesongen starter for alvor gjenstår mange tøffe treningsøkter hjemme på Åsen. Siste helgen i oktober blir det mulighet til å få sesongens første følelse med snøen, når det er treningssamling i Bruksvallarna.

- De første virkelige viktige rennene går ikke før på nyåret, men jeg føler jeg er der jeg skal være akkurat nå, sier Simen Hegstad.