Skogningene mistet fornuften

Sport

- Vi må bli bedre i forsvar, og så må vi spille mer fornuftig i angrep.

Søndag ettermiddag tapte Skogn 31-37 mot Vålerenga i herrenes 2. divisjon (avd 2). Ved pause var stillingen 12-15.

Kamputviklingen finner du på håndballforbundets side

Det er spesielt forsvarsarbeidet skogntrener Kjell Idar Tangen peker på, og det gjelder ikke bare siste kamp, men sesongstarten generelt. Skogn tapte borte mot Kristiansund (33-21) i serieåpningen 16. september. Så kom Bækkelaget til Skognhallen 24. september og feide Skogn av banen med ti mål (31-41). Skogn kunne endelig juble for seier da de spilte borte mot Tynset 30. september (26-27).

Nær hundre tilskuere så også et tent skognlag gyve løs på oppgaven søndag, og det med stort hell i åpningsminuttene. Ved halvspilt førsteomgang var stillingen 10-5 til vertskapet. Dernest begynte det å stokke seg til.

- Vi er for dårlig i forsvar. Vi er får dårlige mann mot mann. Vi har en periode både i første og andre omgang hvor vi spiller veldig dårlig i angrep, og da spiller de oss ut av banen, sa Kjell Idar Tangen umiddelbart etter kampslutt.

- Dere hadde en god innledning, hvorfor bøler det sånn?

- Det har nok å gjøre med at ikke alle er i like god form. Vi har også hatt en del skader, og vi mangler et par mann. Det flyter ikke sånn som det skal gjøre.

- Hvordan vurderer du den samlete styrken til årets skognlag? Hvor står dere?

- Vi har sagt at vi håper å overleve, og vi skal ikke ha noe mer hårete målsetting. Jeg synes nok vi har hatt en tøff sesongstart, med Tynset og Kristiansund på bortebane, og så de to oslolagene hjemme.

- Er det håp om å overleve i divisjonen?

- Ja, det tror jeg. Men vi har mye å jobbe med når vi ser at de setter 37 mål mot oss, og vi samtidig husker at vi fikk 41 mot oss da Vi spilte mot Bækkelaget. Det kan vi ikke holde på med. Vi må i alle fall trene mer i forsvar. Så må vi rett og slett spille mer fornuftig i angrep. Downperiodene våre - der vi er helt ute av banen - ja, de må bort, konkluderer Skogn-trener Kjell Idar Tangen.

Nå venter to bortekamper i serien, først mot Vikhammer 22. oktober, dernest Stjørdals-Blink 1. november. Neste hjemmekamp blir mot NTNUI 5. november, og ifølge terminlista finner den sted i Trønderhallen.