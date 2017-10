Møtes alltid av stor gjestfrihet hos moderklubben

Sport

Etter to norske seire og null baklengs, er Jonas Svensson hjemom Verdal en tur før han drar tilbake til AZ Alkmaar etter landslagsoppholdet.

Selvsagt med egentrening på programmet.

– Det må til, vet du, sier han når Innherred.no stikker en tur på «løkka» - Verdals flotte kunstgressbane på stadion. Jonas stiller i Juventus-trøye - klubben til søskenbarnet Vajebah Sakor.

På Coop Arena har han fått både ballnett, markører og mål til fri disposisjon, samt garderoben i klubbhuset. En telefon til Ståle Wekre var alt som skulle til.

– Gjestfriheten er alltid stor når jeg er i Verdal. Det er aldri noe problem å få tilgang på ting slik at jeg kan trene.

Slik har det vært hver eneste gang Jonas har vært i hjembygda helt siden han ble Rosenborg-spiller for mange år siden.

Gir tilbake

Kanskje nettopp derfor trekker Jonas ofte frem moderklubben i ulike sammenhenger, og støtter opp om arbeidet i Verdal IL - som da han ga 5.000 kroner til Blått hjerte-aksjonen for få uker siden.

Jonas Svensson gir til Verdals fotballherrer – Lokalfotballen er noe jeg setter veldig høyt, understreker AZ Alkmaar-spilleren.

Mens et lag i aldersbestemte klasser trente på den ene banehalvdelen, gikk etter hvert Jonas Svensson og Mats Vollan Green igang med ei økt nede ved det andre målet. At AZ-proffen driver med det man godt kan kalle løkkefotball med kompisen i høstferien, bør være til stor inspirasjon og lærdom for alle unge fotballspillere som tror man blir god bare ved å dra på fellestrening noen kvelder i uka.

– Mats har sagt til meg at han skal vise meg hvordan jeg skal legge bedre innlegg, slik at jeg får flere målgivende pasninger. Jeg er spent på hva jeg får lære, sier Jonas Svensson, som uansett kunne glede seg over to ganger 90 minutter mot San Marino og Nord-Irland uten baklengsmål.

Liker Lars

– Det begynner å likne noe, fastslår han om det norske landslaget under Lars Lagerbäck. At det har blitt et par smeller også etter at svensken tok over, dveler han lite ved.

– Lars har sagt at det har vært litt sånn med de fleste lagene han har trent. Og det har jo blitt ganske bra etter hvert de andre stedene også.

Jonas mener Lagerbäck nyter svært stor respekt i spillergruppa.

– Han får litt gratis med de resultatene han har å vise til. Det gjør det lettere å tro på ideene hans selv om vi ikke får til alt fra første stund. Nå er det ikke sånn at du må ha en masse gode resultater fra før for å lykkes som trener, men det er ingen ulempe, forklarer Svensson.

– Hva har skjedd med landslaget i det siste?

– Vi spiller litt annerledes enn før da. Det meste er basert på ganske enkle prinsipper, og lett å forstå. Det er ikke så dumt når det kommer spillere fra en drøss ulike klubber som har forskjellige måter å spille på. Lars er autoritær, men også en vi kan prate med. Og selv om han er kalt Sveriges kjedeligste fyr, så har han glimt i øyet.

Tilbake til Nederland

Svensson trekker også frem at selve spilltreningen bare er en del av Lagerbäcks opplegg - det er mye teori inne i bildet, både på møterommet og på treningsfeltet.

– Men ganske basic ting. Basic ting som han gjentar og gjentar!

Jonas Svenssons klubb AZ Alkmaar har for øvrig ramlet noen plasser ned på tabellen etter to tap før landslagspausen. Men avstanden er ikke mer enn tre poeng til andreplassen.

– Det er tidlig i sesongen ennå. Vi må bare finne tilbake til taktene fra starten i høst, og vinne noen kamper på rad. Da er vi med helt der oppe igjen.

Skal det skje, må det trenes også når det er fri fra fellesøktene. Så får vi se hva Mats har lært Jonas når AZ Alkmaar møter Groningen kommende søndag.