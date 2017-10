– Bør være stolte, tross alt

Sport

Sist helg avsluttet Verdals damelag serien med å slå Tolga-Vingelen-Os/Nansen hele 8-2 på bortebane, etter å ha ledet 6-0 til pause.

Aurora Auran scoret tre mål, Ingrid Noem Berg og Kamilla Østerås to mål hver, og Ida Marie Flønes ett mål i storseieren.

Fikk ingen hjelp

Men den hjalp lite, all den tid Nardo vant 5-0 mot Orkla og ikke tillot Verdal å gå forbi i siste runde. Nardo påførte Verdal høstens eneste tap, og da Verdal i påfølgende kamp bare klarte 0-0 mot KIL/Hemne 2 så smatt bydelsklubben forbi etter å ha vært et stykke bak på tabellen.

– Målet før sesongen var å forbedre fjorårets sjuendeplass, og det har vi ettertrykkelig klart med å kjempe om opprykk til siste slutt, oppsummerer trener Ole Einar Marken på lagets Facebook-side.

Målbonanza

I tillegg til et poengsnitt på over to per kamp har laget scoret flest og sluppet inn færrest mål av alle lagene i divisjonen. Aurora Auran, Hanna Hofstad Sørensen og Ingrid Noem Berg sørget for trippel Verdal øverst på toppscorerlista med henholdsvis 20, 19 og 13 mål. Sistnevnte på en delt tredjeplass med Nardos Marie Moan. Synne Aksnes og Kamilla Østerås var ikke så langt bak de heller, med sine ni og åtte scoringer.

– Jentene har blitt veldig godt trent i løpet av sesongen, og vi har innfridd målet om å skape mange sjanser og spille angrepsrettet fotball. Når skuffelsen over å ikke ha klart opprykk når vi var så nær, så har vi mye å være stolte over, fastslår trener Ole Einar Marken.