Møter gammel sambygding til duell

Sport

I hvert fall for Marthe Edvartsen (24) og Guro Svenning (20). Sistnevnte har gått gradene i LHK fra U18 via rekruttlaget til A-laget, der hun nå spiller rimelig fast.

– Jeg har kommet et nytt steg videre i karrieren. Målet er og har hele tiden vært å bli eliteseriespiller, sier Guro Svenning til Rana Blad.

Avisa litt lenger nord har gjort det til et poeng at jenta fra Hemnes i kveldens kamp møter en annen eks Rana HK-spiller, Marthe Edvartsen. Hun har spilt i trondheimsklubben i fire-fem sesonger. De rykket opp til 1. divisjon i vår, og har to seire og en uavgjort på de tre første seriekampene. LHK på sin side har tapt alle sine tre kamper, men fikk en relativt god opplevelse i cupkampen mot eliteserielaget Stabæk, der de tapte med få mål.

Spillere fra Rana-området er ikke noe nytt i LHK, også Susann Iren Hall har en fortid som LHK-spiller. Hun trappet ned etter å spilt i Oppsal i fjorårssesongen.