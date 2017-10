Vuku må vinne minst en av de to siste

Sport

Vukus fotballherrer har hatt en variabel sesong, og etter at det så ganske bra ut tidlig i høst, har tre strake tap gjort at laget plutselig befinner seg under streken med to kamper igjen.

Sist helg ble det 2-4-tap på bortebane mot Trygg/Lade, og nå gjenstår møter med Kvik hjemme i Vuku og Nardo 2 borte på Nissekollen.

Kvik kan bli veldig tøft, idet gjestene har en teoretisk mulighet til opprykk fortsatt. Nardo 2 blir etter alt å dømme en helt avgjørende kamp for å beholde plassen i 4. divisjon.

Nardo 2 spiller borte mot Namsos til helgen, og der blir det vel neppe noen poeng. Da kan Vuku ha ting helt i egne hender før serieavslutningen uansett resultat mot Kvik.

I tillegg ligger det en mulighet i at Strindheim 2 kan bli tvangsflyttet ned fra 4. divisjon fordi førstelaget står i fare for å rykke ned fra 3. divisjon.