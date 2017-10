Rivalene kan møtes i serien neste fotballsesong

Sport

Levanger FKs andrelag leder 4. divisjon avdeling 1 når to kamper av sesongen gjenstår.

Lørdag tar LFK 2 imot Strindheim 2 på hjemmebane. LFK 2 leder serien med ett poeng foran Namsos, og to poeng foran Trygg/Lade.

Alt i egne hender

Som man skriver på LFKs nettsider fredag, så har LFK 2 alt i sine egne hender. Kampstart er klokka 16.00.

Levanger stiller med følgende tropp: Ola Rygg, Andreas Wrele, Pål Aamodt, Joakim Wrele, Vegard Voll, Andreas Hegdahl Gundersen, Mats Risto Kippe, Mats Guddingsmo, Sander Munkeby Sundnes, Per Kristian Sandvik Tagseth, Aleksander Valbekmo, Vegard Veie Eid, Vegard Kaalen Sandnes, Aleksander Ruiz Garcia og Emil Gundelach Ødegaard.

Kjemper mot nedrykk

Samtidig kjemper Vuku i samme avdeling mot nedrykk. Laget ligger på nedrykksplass, men en seier kan være nok til å berge plassen i 4. divisjon. Laget møter Kvik hjemme klokka 16.00 lørdag.

I ingenmannsland

3. divisjonslaget Verdal spiller også sesongens nest siste kamp lørdag. Da borte mot Rosenborg 2 klokka 13.00. Laget ligger på 7. plass og har lite annet enn æren å spille for. Det er faktisk en ørliten mulighet for at laget kan rykke ned, om alt skulle gå galt. Men med to seiere i sesongavslutningen kan laget også fort klatre mot toppen av tabellen.