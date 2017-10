Robert Stene senket seriemesteren med hat-trick

Sport

Bodø/Glimt 1-3 Levanger Levanger møtte seriemesteren Innherred ga dere oppdateringer minutt for minutt.

Stene-dobbel

I den 27. serierunden hadde LFK tatt turen nordover for å måle krefter mot seriemester Bodø/Glimt på Aspmyra. På papiret skal det være årets tøffeste kamp, men Levanger viste at de har et toppnivå som er helt på høyde med ligaens aller beste.

I de første ti minuttene var hjemmelaget det førende laget. Men etter en god Glimt-periode så våknet LFK virkelig til liv. De tok over banespillet, og Powells utvalgte produserte flust med store målsjanser.

Etter en halvtime spilt fikk LFK betalt for strevet. Marcus Astvald la inn hardt langs bakken mot Robert Stene som satte ballen i mål. Dermed tok gjestene fortjent ledelsen.

Ti minutter senere dukket måltyven opp nok en gang. Denne gangen var det Erik Tønne som var servitør på et hjørnespark. Stene raget høyest i lufta, og stanget inn 2-0 for Levanger.

Hat-trick

Robert Stene ga seg ikke med to mål. Han fortsatte å plage Glimt-forsvaret, og etter 57 minutter noterte han seg for sitt tredje for dagen.

Keeper rotet det til i en luftduell, og da Stene fikk ballen ved 16-meteren gjorde han en elegant lobb over alt og alle. Ballen gikk i målet for tredje gang, og dermed var hat-tricket et faktum. Dette var Stenes 14. mål for sesongen, og nå er han kun ett mål bak Bendik Byes rekord på 15 mål for LFK i en og samme sesong i OBOS-ligaen.

Levanger hadde bra kontroll på Bodø/Glimt utover andreomgangen. Seriemesteren skapte lite, og de gangene de kom fremover forsvarte gjestene fra Innherred seg godt.

Etter 73 minutter fikk verten imidlertid et straffespark. Per Verner Rønning fikk ballen i handa da han taklet, og dommeren pekte da på straffemerket. Strengt idømt, men det hjalp lite for Levanger. Martin Bjørnbak var iskald fra straffemerket, og satte inn en redusering for Glimt.

Da sluttsignalet lød sto det fortsatt 1-3 på måltavla. LFK-spillerne kunne da juble for seier mot seriemesteren. Mye takket være hat-trick av Robert Stene, men også et meget godt kollektiv. Defensivt var det bunnsolid fra start til slutt.

LFK har med dagens seier fortsatt los på kvalifiseringsplass til Eliteserien. Neste kamp for Levanger er hjemme mot Florø neste søndag. Kampen følger dere direkte på innherred.no!

Slik spilte lagene:

Levanger: Faye Lund; Sørmo, Berger, Rønning, Tønne; Astvald (Voll 78'), Lopez (Nordberg 78'), Taddese, Nyborg; Stene (Osvold 64'), Aas

Bodø/Glimt: Thomas; Edvardsen (Reitan 46'), Bjørnbak, Lode, Jonassen; Moberg, Berg, Saltnes; Bjørkan (Olsen 68'), Moe, Drage (Opseth 76').