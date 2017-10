«Publikumssjokk» da Rennemo vant igjen

Sport

Ringsaker blad skriver tirsdag om det første stevnet i traktorpulling på ti år i området, der tre trøndere var selve verstingene som kom.

Glad for initiativ

Deriblant Ståle Rennemo fra Levanger, som kom med sin påkostede John Deere med over 1000 trimmede hestekrefter under panseret.

– Det er veldig bra at hedmarkingene endelig har fått fart på klubben sin igjen, sa han til lokalavisa. Rennemo og hans team fraktet tre traktorer nedover på egen semihenger, og lovet å komme tilbake.

– Vi kommer enda sterkere igjen neste år, fastslo han overfor Ringsaker Blad.

Populært

Publikumstilstrømningen til konkurransen ble over all forventning. 900 betalende tilskuere var langt over det arrangørene trodde på forhånd, og folk parkerte i alle ledige lommer i et grustak og langs vegen, en hel kilometer sørover mot Brumunddal sentrum, og til slutt måtte et jorde ved vegen også tas i bruk som parkeringsplass.

Her fyrer Vidar opp Blue Thrønder Det holdt ikke helt til topps, men i klassen svartrøyk var skogningen i alle fall en av de beste.

På Nossum i begynnelsen av september kom over 1000 tilskuere til det tradisjonsrike arrangementet, et par hundre flere enn i fjor.