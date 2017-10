Opprykkslykke for Levanger

Sport

Levangers rekruttlag hadde alt i egne hender før serieavslutningen borte mot Trygg/Lade. Samtidig hadde hjemmelaget alt å spille for i racet mellom tre lag om opprykk. Namsos spilte sin kamp mot NTNUI på nabobanen samtidig.

Andreas Lykke Strand ordnet 1-0 til Levanger i starten av andre omgang, og Mats Guddingsmo doblet ledelsen midtveis i omgangen. Trygg/Lade reduserte med et kvarter igjen, men flere mål ble det ikke.

Ung målscorer

Dermed er LFK2 oppe i 3. divisjon i sesongen 2018.

– Kjempepositivt på alle måter, sier sportssjef Andreas Holmberg, som fulgte begge oppgjørene i Trondheim, men mest av alt Levanger.

– Det var en kontrollert kamp av laget, og en fortjent seier i en bra 4. divisjonskamp. I tillegg til frisparkmålet til Andreas Lykke Strand var det hyggelig at 2000-modellen Guddingsmo scoret. Han plukket opp en retur og satte den inn med venstrebeinet, beskriver Holmberg.

Tatt store steg

Sportssjefen mener det er kjempeviktig å få en god kamparena for juniorer og de som må starte på benken hos førstelaget.

– Juniorene har for så vidt hatt et fint år i 4. divisjon, der de har tatt store steg med å spille seniorfotball. Men for seniorene som ikke spiller fra start av for førstelaget vil 3. divisjon være et langt bedre tilbud, konstaterer han.

To år på rad

Artig med møter med Steinkjer og Verdal blir det også, og andre attraktive lag som eksempelvis Byåsen.

– Det er veldig godt å rykke opp i år når vi vant serien i fjor også, men ikke kunne rykke opp på grunn av serieomleggingen.

Søndag spiller A-laget mot Florø, og vinner de der er de stadig med i kampen om en kvalifiseringsplass for opprykk.

– Nå blir det fullt fokus på serieavslutningen i OBOS-ligaen, og så får vi se etter det hvordan vi planlegger 2018-sesongen både for A-laget og rekruttlaget. Vi skal få til et godt opplegg for begge deler.

Levanger stilte følgende lag i Trondheim: Emil Ødegaard, Tom Erik Nordberg, Andreas Wrele, Pål Aamodt, Vegard Sandnes, Vegard Voll, Mats Guddingsmo, Sander Sundnes, Heike Lie Konradsen, Andreas Lykke Strand og Andreas Hegdahl Gundersen. Med seg på benken fra start av hadde de Ola Rygg, Joakim Wrele, Joachim Osvold, Per Kristian Sandvik Tagseth, Aleksander Valbekmo, Mats Risto Kippe og Håkon Nøst Skauge.

Fair play

I og med at Namsos på slutten rotet det til i sin kamp mot NTNUI krøp Kvik forbi og opp på andreplass i 4. divisjonsavdelingen. De gir ros til Levanger FK i sin gratulasjon med opprykket.

– Et fortjent opprykk. LFK setter også standarden for ryddighet og fair play som 2. lag, fremhever FK Kvik på sin Twitter-konto.