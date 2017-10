Denne Robert Stene-scoringen mot RBK er fortsatt historisk

Sport

Levanger spiller hjemmekamp mot Florø søndag kveld, forhåpentligvis med Robert Stene i en nøkkelrolle. Angriperen har vært het den siste tiden, med blant annet tre mål mot serievinneren i 1. divisjon, Bodø/Glimt sist helg.

Matchvinner

LFK ligger fire poeng bak Ull/Kisa på sjetteplass med tre kamper igjen, og er nødt til å ta ett poeng mer enn romerikingene i de to neste kampene for å gjøre siste serierunde til et rent finaleoppgjør om den siste kvalifiseringsplassen for opprykk.

Robert Stene har scoret 14 mål i år, og innfridd forventningene til ham som en med nese for mål. Like suksessfullt var ikke oppholdet i Fredrikstad for noen år siden, men han scoret likevel det som fortsatt er et historisk mål. Matchvinnerscoringen 11. november 2012 borte mot Rosenborg på Lerkendal er nemlig siste gang RBK tapte en hjemlig seriekamp rett etter at de hadde tapt en europacupkamp.

To på rad

Siden den gang har Rosenborg spilt tolv kamper etter tap mot europeisk motstand, med ti seire og to uavgjorte som resultat. De seks siste har endt med seier. Søndag kveld møter laget Brann på bortebane etter at de tapte 1-3 mot Zenit i St. Petersburg på torsdag.

Tapet mot Stene og Fredrikstad i 2012 kom for øvrig bare to uker etter et bortetap i Molde som sendte RBK ned fra tabelltoppen - også det rett etter et europacuptap. Men før disse to tapene i rekkefølge hadde RBK gått nye 15 kamper uten tap.

Revansje

Fra og med 2005 har Rosenborg totalt bare tapt to av 28 ganger i hjemlig serie rett etter at de har tapt en europacupkamp eller røket ut av europacupen. Det er mye bedre enn de har gjort det totalt sett i serien alle disse årene.

Så at RBK pleier å være «revansjesugne» i hjemlig serie etter større og mindre tap mot europeisk motstand er hevet over tvil. Helt siden 1989 har RBK bare tapt seks ganger rett etter tap i europacupene, på totalt 50 forsøk hvor det har kommet norske kamper rett etterpå.

Fra sofakroken

Robert Stene skal først holde Levanger FK inne i opprykkskampen søndag kveld, og etterpå kan han benke seg i sofaen og se om han fortsatt vil være historisk. Brann-laget kan sørge for at han ikke blir det lenger, men det gjenstår å se.