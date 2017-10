Her var det nære på

Sport

Levanger sjakklubb har to lag med i årets NM i lagsjakk, som denne helga spilles i Kristiansund. Etter fire runder er resultatene sånn midt på treet. Levanger 1 ligger på en 12. plass, mens andrelaget er nummer 32 av 40 lag.

Det var i den fjerde runden av lag-NM at førstelaget kunne gjort en jump oppover resultatlistene. Med uavgjort mot Sevland, og seire mot Orkdal og Kristiansund Hobby, lå Levanger på en sjetteplass. Motstander lørdag kveld var ærverdige Oslo Schakselskap (OSS), et lag spekket av stolthet og prestasjoner fra norsk sjakkhistorie.

Her satt det en internasjonal mester (IM) og tre Fide-mestere (FM) på motsatt side av brettet. Men Levangers firemannslag gikk på uten for stor respekt. I løpet av åpning og mellomspill klarte alle sammen å utvikle sitt spill slik at de alle fikk et overtak på sine motspillere.

Remis mot mesterspiller

Brede Hagen gikk uredd ut mot IM Sebastian Mihajlov. Etter 10 trekk endte de opp i en uryddig posisjon, der Mihajlov fant ut at det beste var å tilby remis da Hagen nok hadde en bedre kvalitet. OSS-spilleren har 2393 i rating, vel 300 mer enn Hagen. Etter å ha vurdert tilbudet aksepterte Levangers førstebordsspiller uavgjort resultat mot den internasjonale mester.

Her finner du et resyme av Hagen mot Mihajlov

Både Kjell Arne Lilleløkken, Terje Lund og Rune Haug spilte svært godt. På en god dag hadde de alle tre sjansen til å vinne sine partier. Men i sjakk gjelder det hele tida å finne de rette trekkene. Det endte med remis til Lilleløkken og Lund, mens Rune Haug var uheldig i sluttspillet, fikk veldig dårlig tid og måtte ta et tap. Dermed ble 2,5 poeng til Oslo-laget, mens Levanger måtte nøye seg med 1,5 poeng.

I tillegg til de ovenfor nevnte deltar også Ove Reidar Holmen på Levanger 1.

Akseptabelt av andrelaget

Det er første gang at Levanger stiller med to lag under NM i lagsjakk. Andrelaget består av mer urutinerte spillere. Thomas Berg, Anders Olsen, Ola Holmen Gundersen, Roger Rein og Daniel Mollan.

Etter fire av seks spilte runder ligger Levanger 2 på 32. plass av de 40 lagene som deltar under lag NM i Kristiansund. De har vunnet 1,5 poeng etter seier over Aalesunds Bonde H2 og uavgjort mot Kirkegata Sjakklubb. Men Levanger to måtte bokføre tap mot Team Kyrkjebø fra Stavanger og Kristiansund Hobby.

Det har også for andrelaget vært flere gode individuelle prestasjoner. Det er grunn til å framheve Ola Holmen Gundersen som i sine tre kamper har oppnådd 2,5 av 3 mulige poeng.

Søndag morgen startet Levanger 1 med kamp mot Masfjorden SK, mens Levanger 2 møter Hell 3.

Sjette og siste runde går søndag ettermiddag.

Du kan følge lag-NM i sjakk på denne lenken.