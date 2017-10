Sjette tap på rad for LHK

Sport

Tapet mot Grane Arendal var det sjette på rad for LHK, som imidlertid har fått litt bedre resultater kamp for kamp. Mer konkret: Ett mål mindre i tap hver gang, før det gikk i motbakke igjen da laget møtte Fana sist helg. Denne gangen ble det to mål opp til kampens vinner.

22-31 mot Fjellhammer (ni mål)

18-26 mot Aker Topphåndball (åtte mål)

21-28 mot Viking TIF (sju mål)

22-28 mot Charlottenlund (seks mål)

27-19 mot Fana (åtte mål)

28-26 mot Grane Arendal (to mål)

Når Innherred snakker med trener Velaug Brenne Leira søndag kveld er laget på flyplassen og på vei hjem til trøndelag.

- Stemningen er ikke så ille nå, men det var litt tussig etter kampslutt ja, sier Leira.

Løwe ble toppscorer

Hun forteller at lagene var jevne gjennom hele kampen, men at Grane Arendal klarte å ligge fremom dem med fire flere mål til pause.

- Vi hadde mulighet til uavgjort, men så glipper det mot slutten. I motsetning til Grane har vi et veldig ungt lag, og da er de litt mer rutinert enn oss. Det er likevel mye bra som ligger i resultatet og samspillet blant jentene sitter mer og mer. Vi scorer 26 mål og det er den første kampen vi har gjort det på i år. Grane Arendal kan bare grue seg til å komme til Trønderhallen etter jul. Da skal det bli tøft for dem, sier Leira.

Resultatet ble 28-26, hvor toppscorer for Levanger ble Lena Løwe med hele 12 mål. Cecilie Løvdal sikret ni for hjemmelaget.

- Det er artig å se at Lena responderer så godt på trening og at hun får vist det i kamp. Hun lyktes ikke så godt mot Fana, men gjør det veldig bra i denne kampen, sier Leira.

- Gøvik skal få kjenne det

Selv om det ble nok et tap for Levanger-jentene mener Leira at de er på sporet igjen.

- Jeg sa vi trengte ei måned på å få opp samspillet, men vi trenger kanskje en til, sier hun.

Treneren påpeker at det kun var en dommer i søndagens kamp, noe de kommer til å klage på til håndballforbundet.

- Dommeren gjorde det bra han, men det er tross alt topphåndball vi driver med, og da skal det være ordentlig. Dette er ikke optimalt, sier hun.

Neste motstander for LHK er Gjøvik i Trønderhallen den 5. november.

- Hvis vi får trent godt de neste fjorten dagene nå, så skal Gjøvik få kjenne det. Det skal jeg love deg, sier treneren.