Har funnet vegen inn i landslagsvarmen

Norges orienteringsforbund har mandag offentliggjort landslagene for 2018-sesongen. Fire utøvere har fått plass på hvert av A-landslagene for damer og herrer, men i tillegg er det utnevnt to landslagsgrupper av utøvere forbundet vil satse på i et lengre perspektiv. Seks menn og fire kvinner er med i «Next generation sprint», mens to menn og tre kvinner er med i «Next generation skog».

Nettopp i sistnevnte gruppe er Paul Sirum fra Frol IL et av navnene.

– Vi har flere tidligere medaljevinnere i gruppa, men fremfor alt så har vi yngre utøvere som kommer nedenfra med både ambisjoner og potensial til å ta medaljer i de kommende VM-ene, sier landslagssjef Jørgen Rostrup i forbindelse med uttaket.

Kommende sesong er det VM i Latvia, men i 2019 - da er det VM i Norge igjen - denne gangen i Østfold. Trondheim (og Malvik) hadde som kjent mesterskapet i 2010.