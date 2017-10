Adressa mener Halvorsens navn er styrket som LFK-trener

Sport

Innherred skrev om trenerjakten i Levanger FK i slutten av september, like etter at det var klart at Magnus Powell ikke ville forlenge kontrakten som går ut etter inneværende sesong.

Innherred-forslag

– Hva med Jan Halvor Halvorsen, spurte Innherreds journalist LFK-legenden Sturla Voll, siden Halvorsen både er klubbløs og bor i Malvik.

– Jan Halvor som hovedtrener sammen med en ung lokal trener som sin assistent tror jeg kunne blitt bra, og jeg håper inderlig også at klubben lander på en norsk løsning, svarte Sturla Voll på Innherreds forslag.

Han blir lansert som LFK-trener Sturla Voll mener den erfarne treneren og tidligere toppspilleren kan være mannen.

Halvorsen høyaktuell

(Etter denne saken måtte Innherred ta inn en presisering i avisa om at detvar Sturla Voll som hadde lansert Halvorsen, men at hanom Halvorsen fra Innherreds journalist Erlend Aune.)

Nå mener Adresseavisen (+) at LFK først og fremst sitter igjen med to navn: Roger Naustan, som har vært trener for RBK-rekruttene de siste årene, og Jan Halvor Halvorsen.

– Vi har en tentativ plan, som tar sikte på å være i land med trenerspørsmålet før 10. november. Vi har beveget oss fra en brutto- til en nettoliste, og sitter med flere aktuelle og gode kandidater, sier styreleder Robert Eriksson til avisa.

Verken Halvorsen eller Naustan vil kommentere Adresseavisens antakelser noe særlig, men ingen av dem er avvisende heller.