Her trener Taddese med RBK

Sport

Horenus Taddese var onsdag på plass på RBKs treningsfelt utenfor Lerkendal stadion, der et fulltallig RBK-mannskap fortsatte forberedelsene til kommende søndags kamp mot Stabæk - og muligheten til å definitivt sikre seg klubbens 25 seriemesterskap gjennom historien.

Har fulgt Taddese nøye Kåre Ingebrigtsen gleder seg til å se den unge verdalingen på trening med RBK.

Heldigvis

LFKs avtroppende trener Magnus Powell tok kontakt med Rosenborg for en tid tilbake og lurte på om den talentfulle midtbanespilleren fra Verdal kunne få trene med klubben, og det var naturligvis ikke nei i Kåre Ingebrigtsens munn.

- De er da så gode disse nordtrønderne at vi klarer ikke å beholde dem. Derfor er det bra dere har flere på gang, spøkte den humørfylte treneren på telefon fra Flesland lufthavn til Innherred sist mandag.

Gode muligheter

Han tenkte naturligvis på Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø, som begge er solgt til AZ Alkmaar, og nordfylket har levert toppspillere til Rosenborg også tidligere - som eksempelvis Jon Olav Hjelde, som spilte sammen med Kåre Ingebrigtsen i RBK i 1996 og 1997.

«Brutter'n» følte seg helt trygg på at Horenus Taddese ville klare seg fint sammen med de som allerede er Rosenborg-spillere, selv om han naturlig nok ikke ville forskuttere noe rundt Taddeses fotballfremtid.

– Men mulighetene er gode hvis han fortsetter utviklingen.

Litt forsiktig

I skrivende stund er RBK-treningen ferdig for ikke så lenge siden. LFKs assistenttrener Frode Birkeland var sjåfør for Taddese og overvar den første RBK-treningen til verdalsjunioren.

- Han var litt forsiktig i starten, og det er kanskje ikke så rart, men han gjorde seg absolutt ikke bort, sier assistenttreneren i LFK.

Enda bedre i morgen

Birkeland mener at Taddese med sine raske føtter har alle muligheter for å klare seg på et høyere nivå, og at ungutten fra Verdal kanskje trengte den første økta for å løfte seg et hakk.

- Det er klart det går fortere på trening i Rosenborg, men alt i alt synes jeg Horenus klarte seg fint.

19-åringen skal også trene med Rosenborg i morgen.