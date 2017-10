Travel travjente

Sport

Bildet vi har i arkivet er fra ponnitrav på Nossum for to år siden, da Ailin Berg-Almaas var tretten år gammel. Siden det har hun kommet til det siste året på ungdomsskolen i Åsen, og må snart bestemme seg for den videre skolevegen.

– Jeg tenkte lenge på å søke meg inn på travskolen Wången i Östersund, men nå tror jeg blir videregående i Levanger istedet, så jeg kan holde på med hestene hjemme i tillegg.

Det sier jenta i et intervju Frostingen har gjort med henne.

I intervjuet legger hun ikke skjul på at det er mye hardt arbeid å ha hest som hobby. Men det er slik 15-åringen fra Åsen liker å ha det.

Allerede som niåring ble hun stolt eier av shetlandsponnien Run DMC (hvilket også er navnet på en verdenskjent hip-hop-gruppe med sin storhetstid på 80- og 90-tallet, journ.anm.)

Ailin forteller til Frostingen at hun har lyst til å prøve seg som kusk i storhestløp når hun blir eldre. Arbeidsuka på skolen i vår var hun hos Jomar Blekkan.

- Det er lettere å kjøre storhestene, de hører mer etter enn ponniene, sier Ailin, som har hele 80 løp på totalisatorbaner med sin unge alder.