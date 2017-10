Trenger hjelp til å oppfylle guttedrømmen

Sport

Motorsportlegenden har de siste sesongene vært landslagssjef for det norske endurolandslaget, som Helmersen har vært en del av siden 2015. Ullevålseter ser stort potensial i 26-åringen og har nå bedt han om å delta på et av verdens tøffeste rallyløp, Africa Eco Race, som går fra Monaco til Dakar.

Helmersen har tidligere blitt spurt om hvorfor han ikke deltar i flere av de norske endurocupen-konkurransene. Svaret er kort og godt den økonomiske biten. Det koster å delta, og Helmersen har prioritert deltakelse i EM, blant annet i Slovakia og Sverige. I sistnevnte ble han nummer 11, det har gjort at 26-åringen blir lagt merke til i inn- og utland.

Koster 100 000

Da Ullevålseter spurte levangsbyggen om å bli med til Afrika, var ikke Helmersen tung å be. Men samtidig er det dette med økonomi igjen da, det koster mye å delta på en slik konkurranse. En ukes VM-deltakelse for noen år tilbake kostet 89.000 kroner, denne turen blir langt dyrere.

–Det er høye krav til fysisk form, kjøretrening, vedlikehold av utstyr, mye reising og harde prioriteringer. De fleste konkurranser varer i en – to dager, mens Africa Eco Race varer i 12–15 dager. Tiden er alt fra 8 til 12 timer på motorsykkelen per dag, og det kan fort bli mer hvis man har trøbbel underveis. Dette går det selvfølgelig en del penger til og jeg jobber i 100 prosent stilling som mange andre, og forsøker å ha råd til å satse på dette nivået. Ved siden av turen og transporten ned til Monaco, samt hjemreisen, kommer for eksempel påmeldingsavgiften på 100 000,- kroner, skriver Helmersen på nettsiden I believe in you, hvor han nå ber om hjelp til å få realisert drømmen.

–Avhengighetsskapende

Når Innherred skal skrive om dette er Helmersen i midt i ørkenen i Marrakech, hvor han for tiden trener til mesterskapet sammen med Ullevålseter. Et treningsopphold som i seg selv koster mye penger, nærmere sagt rundt 40 000 kroner.

I ørkenen er det dårlig med telefondekning, så Innherred lykkes ikke med å få kontakt med Helmersen selv. I tidligere intervju med avisa har han derimot fortalt iherdig om interessen for motor og motorsykler, som dukket opp allerede i barneårene.

–Du søker etter kicket og mestringsfølelsen. Dette er vel godt forankret i alle som driver med toppidrett, det å nå målene og bli først. Samtidig er dette en idrett som må tøyles, kicket du får, kan være avhengighetsskapende. Men dette gir meg veldig mye, og jeg håper jeg lykkes i målene jeg setter meg, sa Helmersen til avisa i fjor.

Bestemt på å delta

Hans største drøm hittil er rett rundt hjørnet. I slutten av desember skal han begi seg ut på det krevende løpet i Dakar. De er tre utøvere fra Norge som reiser nedover, hvor de utenom sponsormidler, må betale utgiftene selv. Totalt koster det cirka 300 000 kroner.

I skrivende stund har Helmersen samlet inn nærmere 8000 kroner gjennom kronerulling, og uansett hva resultatet blir før slutten av desember, er han bestemt på å delta i løpet. Da må han eventuelt ta den store regningen senere.

–Både hos hovedarbeidsgiver og på fritiden gjør jeg alt jeg kan ut av tiden for å få endene til å møtes! Derfor hadde jeg satt utrolig pris på om du vil ta en titt på belønningene mine og bli en del av mitt team og min drøm om å gi full gass til Dakar, skriver Helmersen på kronerullings-siden.