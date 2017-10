Fikk traktorhjul over ankelen

Sport

Den tidligere juniornorgesmesteren i skiskyting fra Leirådal, Sivert Borgen (19), har hatt en meget bra oppkjøring frem til nå. Men for en drøy uke siden havnet skiskyttertalentet i en lei ulykke.

Brudd

Borgen, som bor sammen med familien sin på en gård i Leirådal, drev på med arbeid hjemme da ulykken fant sted.

– Det som skjedde var at vi drev på med arbeid hjemme, og vi skulle kjøre inn noen deler av et opplegg som vi skulle montere. Da gikk jeg foran traktoren mellom hjulene, og balanserte det vi skulle kjøre inn, forteller han før han fortsetter:

– Dette er noe jeg har gjort mange ganger tidligere, så hadde jeg gjort som jeg bruker hadde alt gått greit. Men, jeg var uoppmerksom en periode, og da gikk jeg til siden for å justere delen så kom hjulet over foten min. Da jeg ropte for å stoppe traktoren hørte jeg at det knakk.

Det skiskytteren hørte var et brudd i ankelen ved ”hukkukulen”.

– Jeg har aldri hatt så vondt noen gang som da det skjedde. Det gikk bedre etter en liten stund, påpeker han.

Etter en uke med gips etter hendelsen, så var han innom sykehuset nylig for å ta nye røntgenbilder. Nå blir det nye uker med gips.

– Jeg var på sykehuset torsdagen og tok av gipsen for å ta nye røntgenbilder. Legene sa at jeg må ha på gips i fem uker til, noe som vil si totalt seks uker med gips, sier Borgen.

Mister verdifull trening

Sivert legger ikke skjul på at skaden gir negative ringvirkninger på sesongen som kommer.

– Betydningen dette har for sesongen er vel stort sett negativt. Jeg mester masse trening, og i tillegg en del muskulatur i foten. Men jeg regner imidlertid at det skal gå greit å trene den opp igjen når jeg først kommer i gang, poengterer skiskytteren.

Optimistisk

Selv om han mister minst seks uker, så har en optimistisk syn på det som skal skje fremover.

– Jeg hadde en bra treningssommer med mye mengdetrening. En periode hadde jeg lite overskudd, så da ble det noen uker med lite trøkk. Det har vært flere samlinger gjennom både kretslaget og Team Innherred. Under disse har jeg tatt store fysiske løft. Både form og skytingen var veldig bra før ulykken fant sted, så det er veldig kjedelige å bli satt tilbake i så mange uker, forteller Sivert om sesongoppkjøringen.

Nå blir det mye alternativ trening fremover for den ambisiøse leirådalingen.

– Jeg skal ha et spesielt fokus på å trene overkroppen fremover, påpeker han.

Han trekker frem god hjelp og tips fra Olav Wohlen som en sentral faktor for optimismen.

Topplassering

Borgen har flust med imponerende resultater å vise til oppgjennom årene. Han er fortsatt en ambisiøs og hardtsatsende skiskytter, og til tross for bruddet så håper han på topplassering også denne vinteren.

– Først og fremst gjelder det å kaste krykkene og komme i gang med treningen igjen. Det får være den første målsettingen. Jeg regner med å ha brukbar form i noen konkurranser rundt februar og mars. Det avhenger naturligvis av når jeg kommer i gang for fullt med treninga, sier Sivert før han avslutter:

– Målsettingene for sesongen var å få en topp ti plassering i norgescupen. Jeg går i en ny klasse og er blant de yngre i den, nemlig M20-21. Der er det meget høyt nivå, og det blir vanskelig. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for å oppnå topplassering!