Innholdsrik kamp endte med tap for Levanger

Mål etter 40 sekunder

Årets siste bortekamp i OBOS-ligaen for Levanger sto for tur søndag formiddag. De hadde tatt turen sørover for å måle krefter mot Mjøndalen, og det ble en meget innholdsrik match på Isachsen stadion.

Mjøndalen dominerte kampen fullstendig i de første ti minuttene. Levanger fikk knapt låne ballen, og allerede etter 40 sekunder tok hjemmelaget ledelsen.

Jibril Bojang snappet opp ballen etter at Per Verner Rønning rotet det til. Førstnevnte satte fart fremover og passerte flere LFK-spillere før han satte ballen i mål bak Julian Faye Lund. Forsvarsspillet var ikke all verden, og gjestene fikk en verst tenkelig start på kampen.

Annulert mål, straffesituasjoner og stolpeskudd

Etter den svake starten av kampen ble Levanger bedre og bedre. Robert Stene var meget god, og noterte seg både for et stolpeskudd og et annulert mål i førsteomgangen.

I tillegg ropte Levanger på straffespark ved to anledninger. Begge på grunn av det de mente var hands av Mjøndalen-spillerne.

Da dommeren sendte lagene i garderobene etter halvspilt kamp, sto det fortsatt 1-0 på resultattavla.

Svakt forsvarsspill

Andreomgangen var jevnspilt, og begge lag hadde flere store muligheter.

Det var imidlertid vertene som nok en gang utnyttet svakt forsvarsspill. Quint Jansen steg til værs på en corner og knuste Rønning i lufta. Dermed doblet han Mjøndalens ledelse.

Innbytter Joachim Osvold reduserte til 2-1 etter 61 minutter da han satte inn en retur i målet bak Soosha Makani, og da ble det virkelig en åpen kamp igjen.

Da 76 minutter var spilt utnyttet Mjøndalen slapt forsvarsspill for tredje gang. Ingen presset Amahl Pellegrino, så han fikk god tid til å sikte og lade skuddfoten. MIF-spilleren curlet ballen vakkert i lengste kryss, og satte med det spikeren i kista.

Da sluttsignalet lød var stillingen fortsatt 3-1. En innholdsrik kamp endte altså med tap for Levanger.

Neste kamp er hjemme mot Ullensaker/Kisa neste søndag på Levanger stadion. Det blir årets siste seriekamp for LFK, og med poeng i den sikrer de 7. plassen i OBOS-ligaen. Alt håp om kvalifiseringsspill er borte etter dagens tap.

Slik spilte lagene:

Levanger: Faye Lund; Sørmo, Berger, Rønning, Tønne; Astvald, Taddese, Lopez, Strand (Osvold 56'); Aas (Nyborg 67'), Stene (Voll 67').

Mjøndalen: Makani; Hansen, Arneberg, Jansen, Dragsnes; Fredriksen (Gulden 88') , Gauseth, Gundersen; Bojang (Olsen 65'), Hellum, Pellegrino (Diomande 84').