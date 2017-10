Ni juniorspillere med da Levangers andrelag ble kretsmestere

Sport

Levanger 2 slo Melhus 3-1 i kretsmesterskapsfinalen i 4. divisjon i Trøndelag fotballkrets. Kampen ble spilt i Abrahallen lørdag kveld. Motstander var vinneren av 4. divisjon avdeling 2.

Levanger 2 vant som kjent avdeling 1, og spiller i 3. divisjon neste år.

Levanger 2 var ikke eneste Levanger-lag som ble kretsmestere i helga. Nessegutten vant også kvinneserien i sjuerfotball.

– Dette er det største vi kan oppnå Nessegutten-laget er fullt av veteraner som spiller fotball for moro skyld. Lørdag ble de kretsmestere.

Ni juniorspillere

Levanger Fotballklubb skriver på sin hjemmeside at ni av elleve spillere var juniorspillere. Kun to på laget var over 19 år. For øvrig ble bare Ola Rygg og Pål Aamodt benyttet fra A-lagsstallen.

Levanger-trener Frode Birkeland melder på vei hjem fra Abrahallen at han er veldig stolt over gutta og ikke minst veldig imponert over prestasjonen mot en god motstander, står det på nettstedet.

Levanger stilte med følgende spillere:

1 Ola Rygg

5 Pål Aamodt

19 Vegard Kaalen Sandnes

24 Mats Risto Kippe

28 Jonathan Lein Valberg

6 Sander Munkeby Sundnes

8 Aleksander Valbekmo

11 Heike Lie Konradsen

13 Mats Guddingsmo

15 Per Kristian Sandvik Tagseth

10 Andreas Hegdahl Gundersen



12 Erlend Johnsen Voll

3 Tom Erik Heir Nordberg

4 Håkon Nøst Skauge

22 Aleksander Ruiz Garcia