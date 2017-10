Verdal knuste Steinkjer i finalen

Sport

Verdalsgutta vant OBOS-cupen Verdal G14 tok med seg edelt metall hjem fra Abrahallen.

Det var duket for finale i OBOS-cupen for J17-lagene i Trøndelag søndag kveld. I finalen var det klart for et herlig rivaloppgjør mellom Verdal og Steinkjer.

Verdalingene hadde god kontroll på rivalene fra start til slutt. Allerede etter fem minutter dukket vukubyggen, Aurora Auran, opp og satte inn 1-0. Hun doblet ledelsen etter 12 minutter, før Hanna Sørensen satte inn 3-0. Like før pause satte Ida Bakkan inn 4-0.

Det ble ingen flere mål, og dermed kunne verdalsjentene juble for seier da sluttsignalet lød. En knusende seier mot Steinkjer var et faktum, og det etter en overbevisende prestasjon i Abrahallen.

Vinnerlaget besto av: Mari Fossland, Anne Bremseth, Marie Fornes, Tonje Hallem Østvik, Annika Bakkan, Ida Bakkan, Nora Pettersen, Rikke Indahl, Amalie Guddingsmo, Thea Holden, Hanna Sørensen, Aurora Auran, Liva Vollan og Nora Sagvold (kaptein). Trenere er Ketil Sandmo, Kim Tore Løding og Rune Kvernmo.