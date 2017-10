Håndball for store og små i Trønderhallen

Sport

Førstkommende helg vil det være håndball for alle penga i Trønderhallen. Søndag skal det spilles tre kamper. Skogns herrer åpner ballet klokka 13. LHK møter Gjøvik klokka 1530. Rosinen i pølsa vil for mange være når Kolstad er vertskap for Drammen i herrenes eliteserie med avkast klokka 18.

Men før det skal barna være i fokus. Allerede fra fredag klokka 16 inviteres barn i alderen 8 til 12 år til håndballskole. Fram til klokka 20 så blir det treninger under ledelse av spillerne i LHK.

Lørdag vil det være håndballskole fra klokka 12 til 19 på kvelden. Da er det elitespillerne til Kolstad som skal være instruktører for barna.

Den dagen blir det ikke bare håndball. Det blir gruppetime på 3T, lek og moro i bassenget, og ikke minst sosiale aktiviteter.

Fra søndag morgen klokka ni så deles deltagerne inni landslag, og det skal spilles «VM i håndball».

Alle sammen får selvsagt gratis inngang til alle tre kampene som spilles senere samme dag.

Påmelding kan skje via hjemmesiden til alle tre klubbene, opplyser Jon Rønningen i Skogn sin håndballgruppe.