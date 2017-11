Nå er LHK-Leira mestertrener

Sport

Geir Tore Leira er for mange synonymt med Levanger Håndballklubb. I en årrekke har han vært å se på sidelinja i klubben, som han har fulgt i både opp- og nedturer. Nå har han også fullført sin EHF Master Coach-utdanning, som en del av utdanningen for å være godkjent trener med topputdannelse innen det europeiske håndballforbundet. Hele 44 nordmenn og trenere i norske klubber har fullført fjerde trinn i trenerutdanningen i denne omgangen, noe som er det høyeste antallet noen sinne. Tidligere har til sammen 11 trenere tatt den høyeste utdannelsen i EHF, deriblant kvinnelandslagets trener, Thorir Hergeirsson.

– Dette er veldig positivt. Nå er det mange trenere som sitter med topp utdannelse og kunnskap, sier Jan-Ivar Lorentzen, utdanningsansvarlig i Norges Håndballforbund til handball.no.

Ros fra Tonje Larsen

VM-, Ol- og EM-mester Tonje Larsen er en av trenerne som ifølge handball.no roser utdanningsløpet, som trener for Flint i 2. divisjon.

– Hele prosessen var fin. Det var som et dypdykk i trenervirksomheten min. Vi måtte tenke gjennom en del ting i forhold til hvordan du er som trener og hvordan du ønsker å være. Vi skulle skrive en oppgave om trenerfilosofi. Jeg tenkte på trenere jeg har hatt som spiller, kanskje var det noe av det jeg har lyst til å føre videre, sier hun.

Trenerkrav

Norges Håndballforbund krever fra og med inneværende sesong at man skal ha Trener 4-utdannelse for å være elitetrener i Norge. I 1. divisjon må trenerne fra neste sesong ha minimum Trener 3-utdannelse. Leira er blant dem som nå har Trener 4.

– Det var veldig mange elitetrenere og trenere for landslag og yngre landslag som ikke hadde Trener 4, så det ble lagt et spesialløp for å få gjennom så mange som mulig, sier Jan-Ivar Lorentzen.

Rundt Leira på lista over fullførte trenerutdanninger, står for øvrig en imponerende rekke norske håndballegender, som Tonje Larsen, Børge Lund, Christian Berge, Jeanette Nilsen og Trine Haltvik. I tillegg har andre håndballprofiler fra utlandet, men med bosted i Norge, fullført samme løp. Deriblant Lene Rantala, Valery Putans og Mia Hermansson Högdahl.

Lisenser

Disse kan dermed også kalle seg EHF master coach. De aller fleste har også oversatt sine to analyseoppgaver i utdanningen til engelsk for å få Pro License fra EHF.

Fra 2020/21 blir det et krav fra EHF at trenere for lag i alle EHFs turneringer for klubb- og landslag har Pro License. Trener 4 og EHF master coach er varige titler, men Pro License må fornyes før det har gått fire år.

Trenerlisten

Dette er trenerne som har gått gjennom Trener 4-utdannelsen det siste året og er EHF Master Coach: Andreas Berntsen, Anstein Engravslia, Arne Senstad, Axel Stefansson, Bjørn Almåsbak, Børge Brown, Børge Lund, Christer Karlsson, Christian Berge, Christian T. Bjørndal, Eirik Haugdal, Erlend Lyssand, Fredrik Ruud, Geir Tore Leira, Glenn Solberg, Jeanette Nilsen, Joar Gjerde, Johnny Jensen, Jonas Wille, Jørgen Laug, Kenneth Gabrielsen, Kim Næss, Lene Rantala, Marinko Kurtović, Markus Rossavik, Mia Hermansson Högdahl, Michael Apelgren, Michael O'Sullivan, Morten Larsen, Pål Cappelen, Raymond Hamar, Rune Haugseng, Sten Stockfleth, Stian Bjermeland, Stian Gomo Nilsen, Thomas Sigolsen, Tom-Eirik Skarpsno, Tonje Larsen, Tor Odvar Moen, Tore Helgesen, Tore Johannessen, Trine Haltvik, Valery Putans, Valter Perisa.