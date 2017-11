Levanger sikret sjuendeplassen

Sport

Levanger 2-0 Ull/Kisa Levanger avsluttet med stil Magnus Powell ledet LFK for siste gang da de vant på en overbevisende måte mot Ull/Kisa. Innherred fulgte kampen direkte.

Strand takket for tilliten

Det var uvanlig fint vær til OBOS-søndag å være på Levanger Stadion. Spilleforholdene var perfekte, og alt lå til rette for en underholdene og god fotballkamp der ingen av lagene hadde spesielt mye å spille for.

Kampen var jevnspilt, men før ti minutter var spilt fikk Andreas Lykke Strand hull på byllen. Astvald og Mateo kombinerte fint på midtbanen før ballen gikk ut til Tønne. Venstrebacken slo et lavt innlegg som Lykke Strand kriget i mål. Det var ungguttens første ligamål denne sesongen.

Etter scoringen tok Levanger mer kontroll over oppgjøret, og hadde flere brukbare muligheter til å doble ledelsen. Like før pause Christian Aas skuddfoten for gjestene, men skuddet strøk utsiden av stolpen til Faye Lund i LFK-buret. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Stenemagi

Andre omgang fortsatte der den første slapp. Jevnspilt med et lite overtak til Levanger. Det var en sjansefattig omgang før Astvald slo et millimeterpresist innlegg på pannebrasken til Robert Stene. Fra kloss hold hadde toppscoreren ingen problem med å nikke inn dagens andre LFK-scoring. Det var også det siste touchet på ballen i årets sesong for Stene, som gikk av til fordel for Vegard Voll umiddelbart etter scoringen.

Etter scoringen handlet alt om Levanger. Innbytter Voll var nære å legge på til 3-0 ved to anledninger, men flere mål behøvdes ikke da Verner Rønning & co. hadde stålkontroll bakover på banen. Alt i alt en strålende gjennomført kamp av Levanger, og en verdig avslutning på en god sesong.

Disse var på banen:

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund – Bent Sørmo, Espen Berger, Per Verner Rønning, Erik Tønne – Marcus Astvald, Horenus Tadesse (Wrele fra 81’), Adria Mateo Lopéz, Andreas Lykke Strand (Aas fra 58’) – Joachim Osvold, Robert Stene (Voll fra 71’)

Ullensaker/Kisa (4-3-3): Stefan Hagerup – Mats-Andre Kaland, Emmanuel Troudart, Espen Garnås, Jan Tore Amundsen – Niklas Sandberg, Christian Aas, Kristoffer Ødemarksbakken – Magnus Grødem (Torp fra 34’), Andreas Aalbu (Henriksen fra 74’), Nicolay Solberg (Langås fra 55’)