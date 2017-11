Skogn sitt herrelag med braktap

Sport

Søndag klokken 13 var det duket for Skogn - NTNUI som første kamp i det som skal bli en helaften med god håndball i Trønderhallen. Rammene for kampen var gode, og alt lå til rette for festlig spill for Skogn-herrene.

Skogn har fått en trå start med fem tap på seks kamper før dagens oppgjør.

Skogn-herrene startet kampen godt og lå foran med et par mål tidlig i kampen. Deretter tok NTNUI mer og mer ansvar for spillet, og lå til pause foran med to mål, 15-17.

Etter sidebytte var det dessverre kun et lag på banen. NTNUI fosset fra Skogn fra første sekund, og resultatet endte til slutt med begredelige 22-36 i NTNUIs favør.

Likevel finnes det flere lyspunkt. Begge målvaktene til Skogn sto en god kamp. Spesielt vil jeg trekke frem Ola Leraand Stornes.

Det var dessverre ikke nok til at Skogn kunne berge poengene, og står nå med seks tap på sju kamper. Skogn ligger per dags dato dessverre helt nederst i 2.divisjon herrer.

Skogns toppscorer i dagens kamp ble Pawel Bilko med 6 mål.