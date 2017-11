Taddese på ny RBK-trening

Sport

Denne uka er Horenus Taddese igjen på trening hos Rosenborg på Lerkendal.

Mjøndalen-LFK klokka 12.00 søndag Taddese fikk prøvd seg med RBK-stjernene LFK-spiller Horenus Taddesse trente med RBK denne uka. For United-supporteren var det uaktuelt å spørre Bendtner om autograf.

Her trener Taddese med RBK Litt forsiktig i starten, men de kvikke beina kom seg etter hvert.

Sesongen er over for LFK, og det er også opphold i Eliteserien på grunn av landskamper kommende helg.Derfor passer det nå godt for alle parter at Horenus på nytt får vist seg fram for årets seriemester.

Innherred fikk en prat med Kåre Ingebrigtsen tirsdag, og han er full av lovord om verdalingen.

- Absolutt. Horenus har mange gode ferdigheter som vi kikker etter hos nye spillere.

Ingebrigtsen sier han i dag ikke vet hva som skjer videre når det gjelder spilleren som i tirsdagens Innhered ble kåret til årets LFK-spiller.

Avventer ny trener

- Nå avventer vi hva som skjer med ny trener i LFK før vi diskuterer saken nærmere, men det meste taler vel for at Taddese tar en ny sesong i Levanger.

Men Kåre Ingebrigtsen vet, som alle som jobber med fotball, at ting kan skje fort.

Det er ikke lenge siden Kåre selv jobbet som bilselger på Lillestrøm, før Viking ringte og ville ha han som assistentrener sommeren 2012.

Resten er historie.

- Det kan jo hende jeg får sparken i Rosenborg neste sommer, sier den humørfylte treneren og ler, uten at verken vi eller han tror mye på den spådommen.

Flytter hvis City ringer

- Vi leser at det er interesse fra utlandet. Er du på vei til Stoke?

- He, he, telefonen koker vel ikke akkurat. Stoke er ikke aktuelt, og heller ikke en middelhavsfarer i Belgia. Da er det mye bedre å fortsette i Rosenborg og spille europacup hver sesong.

Men en klubb vil få RBK-treneren til å skifte mening.

- Hvis Manchester City ringer, da hiver jeg på flyet med en gang, men det tror jeg er lite trolig skjer.

Kåre Ingebrigtsen spilte i den blå delen av Manchester fra 1992-94. Det ble bare 15 kamper, og i perioden var han også utleid til både Strømsgodset og Lillestrøm, samt Rosenborg.

- Men jeg har faktisk fått gratulasjonsbrev fra Manchester City etter at vi har vunnet serien de siste årene, og det er jo hyggelig. De har ikke glemt en gammel storspiller, sier han og ler.

Så får tiden vise hva som skjer først - om Horenus Taddese blir rosenborgspiller, eller at Kåre Ingebrigtsen erstatter Pep Guardiola på City-benken.