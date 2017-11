LFK presenterer ny hovedtrener

Sport

Magnus Powell skal forlate Levanger – for godt. Trenerjobben i LFK er over. Kontrakten varer egentlig ut året, men klubben ønsket at samarbeidet skulle slutte nå. Han vil takke alle og føler han har blitt tatt godt imot, så får tiden vise om han kommer tilbake for et gjestende lag allerede neste sesong.

Fredag klokken 13.00 presenterer laget Powells erstatter i Grandehuset på Moan, det melder laget i en pressemelding. Styreleder Robert Eriksson, daglig leder Hroar Stjernen, sports- og utviklingssjef Andreas Holmberg og den nye hovedtreneren vil være tilstede under møtet.

Etter det Trønder-Avisa erfarer er Roger Naustan og Jan Halvor Halvorsen aktuelle kandidater for trenerjobben.

