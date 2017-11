Kjører VM-prefinale fredag kl. 13.40

Sport

I fjorårets VM i gokart kjørte verdalingen inn til femteplass i sin klasse, etter å ha vært nummer 27 etter kvalifiseringsheatene.

Nå er han i Portugal for å følge opp, og tidlig fredag ettermiddag er det prefinale. Der har han niende beste startspor, etter å ha blitt nummer 17 totalt i kvalifiseringen.

– Jeg er superfornøyd med det, med tanke på at jeg var lenger ned på lista etter kvalifiseringsheatene i fjor, sier han på den offisielle Facebook-siden for motorsportsatsingen.

Årets VM-eventyr startet for noen dager siden, og onsdag var alvoret igang for fullt. Da var det treningskjøring, tidskjøring og første kvalifiseringsheat. I kvalifiseringsheatet startet han i 13. beste spor, men plukket plasseringer i rask rekkefølge. Han var oppe på andreplass med to runder igjen, men gjorde en stor feil og endte helt nede på 10. plass igjen i mål.

I går kjørte han det andre og tredje kvalifiseringsheatet, som altså til slutt brakte ham inn på en 17. plass sammenlagt i kvalifiseringen.

I skrivende stund gjenstår det å se hvordan prefinalen går, og helgens finale. Er du inne på denne saken ved 13.40-tiden kan det hende du ser verdalingen kjøre i streamen ovenfor.