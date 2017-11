Roger Naustan presenteres som ny LFK-trener

Sport

Ny LFK-trener presenteres Posted by Innherred on Friday, November 10, 2017

Det er 36 år gamle Roger Naustan fra Åfjord som tar over trenerjobben etter at det i september ble klart at Magnus Powell ikke ville forlenge kontrakten med klubben.

Naustan har lang erfaring som trener, blant annet som hovedtrener i Byåsen, som assistenttrener for U19-laget til Rosenborg fra 2009 til 2012 og som hovedtrener for juniorlaget og 3. divisjonslaget til Skeid. Han har spilt juniorfotball for Rosenborg selv, og jobbet i Oslo Fotballkrets med sone- og kretslag. I perioden mellom 2014 og 2016 var han spillerutvikler for RBK2, skriver rbk.no.

36-åringen har i tillegg lektorutdannelse og har vært RBKs skolekoordinator ved Strinda videregående i Trondheim.

- Hyggelig å bli kalt talentfull, sier nytreneren, men legger til:

- Nå er det ikke nok å være talentfull lenger, det må leveres!

Naustan beskriver seg som en trener i RBK-ånd spillemessig, det vil si 4-3-3 og stort engasjement.