Kim Robert Nyborg er klar for ny klubb

Sport

Det skriver Dalane Tidende denne uka. Magnus Powell hentet Kim Robert Nyborg foran årets sesong. Angriperen tok store steg i løpet av vårsesongen, og spilte seg inn på laget til Powell.

Nå har han skrevet under for Egersund Idrettsklubb (EIK), som han spilte for før han kom til Levanger. Dermed blir han den første spilleren som forlater LFK etter endt sesong. Powell var trener for Nyborg i nettopp EIK i hans forrige periode i klubben.

Nyborg fikk 6 på Innherreds børs for sesongen. Han endte opp med 22 kamper og fire mål.