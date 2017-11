Sport

Ruben Kverkild kjørte lørdag finale i gokart-VM i Portugal. Utgangspunktet før finalen var bedre enn i fjor, da han til slutt endte på femteplass.

I år ble imidlertid ikke finalen like rå som for ett år siden. I mål var Kverkild omtrent der han startet i rekkene fra start av. Det endte med en 15. plass, fem og et halvt sekund bak vinneren Brett Ward fra Storbritannia.

Finalen ble kjørt over 20 runder på en 1531 meter lang bane, og bilene brukte omlag 20 minutter på finalen. Det betyr at gjennomsnittsfarten var noe over 90 km/t for Kverkild & co.