Pål har kjørt løypa

Sport

- Fine forhold, rapporterer løypekjører Pål Haugskott.

Mandag morgen var han ute med maskinen, og kjørte hele vegstrekningen fra Vulusjøen til Heglesvollen. Distansen er cirka 4,5 kilometer lang. Han har preppet traseen både for skøyting og klassisk.

- Akkurat nå er det en kuldegrad eller to, og det er kjempefint, forteller Haugskott da Innherred snakker med ham like før klokken 14. Foreløpig har han ikke sett noen testet sporet, men regner med det kommer en hel del utover ettermiddagen og kvelden.

- Ingen biler som står parkert i Heståsdalen, og som har tenkt seg ned fra fjellet?

- Nei, det ser greit ut.

- Hvor mye snø har det kommet?

- For å anslå litt grovt, kan vi vel si det har kommet en liten 20-centimeter.

Langtidsvarselet lover godt

Værutsiktene bærer bud om noe nedbør i Frolfjellet tirsdag og onsdag, trolig kommer også dette som snø. Dernest ser det i øyeblikket ut til at kuldegradene fester grepet, og vil vedvare noen dager. I alle fall dersom vi skal tro langtidsvarselet fra Yr. Med andre ord kan det gå mot fine skidager for den langrennshungrige. Pål Haugskott forventer likevel at det kan komme noen mildværsperioder, og er naturlig nok spent på fortsettelsen.

- Så finnes det jo heller ikke speik i jorda, tilføyer han.

Haugskott forsøkte også å fortsette med maskinen i retning Roknesvollen, men fant ut at det «breddamed» vegen foreløpig er for lite til å bruke løypemaskinen.

For øvrig har han også forberedt traseen i løypetraseen i Frolfjellet skisenter i Storlidalen, både med masking og snøskuter. Selv om det gjerne skulle vært noe mer snø, begynner det likevel å ta form. Og det er nok også her mulig å prøve seg noe på ski. Hvis du riktignok har ski som du kanskje ikke er altfor redd for. Og slik idrettslaget selv beskriver det i facebookoppdateringen: «Er faktisk mulig å benytte hele traseen hvis man tåler litt humper».

Vent med racingskiene

Også i Verdal er det gode grunner til å ta fram skiene fra boden. Helgådal idrettslag melder følgende: «Mandag morgen ble det pakket i Malså. Mulig å prøve ski der nå. Men behold denne sesongs racingski hjemme. Og se opp for biler.»