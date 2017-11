Nye dueller i 2018

Sport

Onsdag la de ut avdelingsoppsettet for 4. og 5. divisjon menn, samt 2. og 3. divisjon kvinner. De høyere divisjonene på herresiden er det Norges Fotballforbund som administrerer, mens 6. divisjon for menn og eventuelle divisjoner under 3. divisjon for kvinner er nivå hvor lagene kan melde seg på frem til utpå vinteren, og avdelingene settes naturlig nok ikke opp før kretsen vet om alle lag som skal være med.

Verdal kvinner

Verdals ambisiøse kvinnelag klarte ikke å rykke opp i år. Dermed spiller de i 3. divisjon også neste sesong. De møter Tynset, Nidelv, KIL/Hemne 2, Sokna, Gimse, NTNUI, Ranheim, Strindheim og Tiller. Med andre ord blir det borteturer til de sørligere deler av nye Trøndelag, samt en tur til Nord-Østerdalen slik som i år.

Vuku menn

I 4. divisjon får Vuku turer både nordover og sørover, men slipper de aller sørligste delene av Trøndelag. De møter Sverresborg, Namsos, Trygg/Lade, Rørvik, Vestbyen, Ranheim 2, Heimdal, Kattem, Byåsen 2, Neset og Ørland. Nå er kanskje ikke opprykk noe mål for laget som i år slet på nedre halvdel av tabellen, men de unngår i hvert fall Strindheim som må antas å være veldig keen på å komme seg opp fra nivå fem.

Nessegutten, Vinne og Levangerstudentene

I 5. divisjon blir det en lett blanding av mer og mindre lokale oppgjør, samt et par turer nordover for de lokale innslagene. I tillegg til Levangerstudentene, Nessegutten og Vinne, består avdelingen av Stjørdals-Blink 2, Innherred FK, Kolvereid, Fram Skatval, Steinkjer 2, Lånke og Flatanger.